Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bà Tomoko Akane. Ảnh: NHK

Ngày 2-11, bà Akane trình bày báo cáo thường niên của tòa trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), thông qua băng video ghi hình trước. Các lệnh trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên cá nhân bà trước đó khiến bà khó nhập cảnh vào Mỹ.

Trong báo cáo thường niên năm 2026, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào cơ quan này, đồng thời cho biết: “Bất chấp mọi thách thức, ICC sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tư pháp của mình với sự độc lập và công bằng tuyệt đối”.

Bà Akane kêu gọi sự ủng hộ của các nước đã thành lập ICC đồng thời lưu ý rằng bảo vệ tòa cũng có nghĩa “bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền”.

Trước đó, trong báo cáo thường niên năm 2025, bà Akane nhấn mạnh rằng khi các thẩm phán của ICC chịu áp lực hoặc bị đe dọa, làm suy giảm thẩm quyền của tòa án, thì độ tin cậy của chính luật pháp quốc tế cũng sẽ suy yếu.

Tòa án Hình sự Quốc tế đặt trụ sở tại The Hague (Hà Lan). Cơ quan này điều tra và xét xử những cá nhân bị cáo buộc phạm các tội ác nghiêm trọng, bao gồm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Theo NHK