Chủ tịch tổ chức võ thuật UFC từ chối đề nghị lời mời làm việc tại Nhà Trắng

Ảnh chụp màn hình một bài đăng trên Instagram Story của Chủ tịch UFC Dana White cho thấy hình ảnh ông đang đứng tại bục phát biểu trong phòng họp báo ở Nhà Trắng, kèm theo dòng chú thích “Hướng tới chương tiếp theo”, vào ngày 7/11/2026. Ảnh: Instagram/@danawhite

Theo hãng tin AFP, ngày 7/11, ông Trump thông báo trên mạng xã hội về việc đã đề nghị ông White đảm nhận vị trí này. Tuy nhiên, ngày 8/11, Tổng thống Mỹ cho biết đây chỉ là lời nói đùa.

Ngày 9/11, ông White đến thăm Nhà Trắng và cùng ông Trump xuất hiện tại một cuộc họp báo ở Phòng họp báo James Brady. Tại đây, Tổng thống Trump trực tiếp đề cập đến đề nghị bổ nhiệm ông White.

Ông Trump hỏi: “Vậy để tôi hỏi ông câu hỏi này nhé. Ông có muốn làm thư ký báo chí của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không? Hay ông chỉ muốn tiếp tục gắn bó với giải UFC đó thôi?”.

Đáp lại, ông White nói: “Cảm ơn ông vì lời đề nghị nhưng tôi xin từ chối. Tôi không muốn dính líu đến chính trị”. Sau câu trả lời này, ông Trump mỉm cười và chào các phóng viên có mặt tại phòng họp báo.

Vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng hiện đang để trống kể từ khi bà Katie Zacharia rời nhiệm sở ngày 16/10, chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức. Người tiền nhiệm của bà, Karoline Leavitt, cũng đã rời vị trí này vào tháng 8 sau một năm rưỡi đảm nhiệm công việc.

Thông tin ông Trump đề nghị ông White đảm nhận vị trí trên từng làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Tổng thống Mỹ sẽ có cách tiếp cận cứng rắn hơn sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, tối 8/11, ông Trump đã thừa nhận đề nghị này chỉ mang tính đùa vui.

Khi mời ông White lên bục phát biểu ngày 9/11, ông Trump tiếp tục nhắc lại rằng ông chỉ “đùa vui một chút”. Tổng thống Mỹ nhận xét ông White là “một người tuyệt vời”, đồng thời nói thêm rằng nếu đảm nhiệm công việc này, ông White có thể sẽ có những phát biểu gay gắt với các phóng viên.

Xuất hiện tại bục phát biểu, ông White cho biết ông luôn muốn có dịp thực hiện công việc này, nhưng nhanh chóng khẳng định: “Tôi hoàn toàn không có tham vọng chính trị nào cả”.

Ông cũng chia sẻ rằng 24 giờ trước đó là khoảng thời gian “thực sự điên rồ” kể từ khi ông Trump đưa ra thông báo về đề nghị bổ nhiệm.

Sau cuộc trao đổi với ông White, Tổng thống Trump tiếp tục trả lời các câu hỏi của phóng viên về nhiều vấn đề, trong đó có các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bị luận tội, cũng như bê bối liên quan đến Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang.