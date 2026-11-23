Ngày 23/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường phòng, chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo chỉ thị, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động nhận diện nguy cơ gian lận để có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ngay từ đầu.

Đáng chú ý, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, tiếp tay hoặc can thiệp làm sai lệch kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi cử. Những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các đơn vị phải rà soát quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá; phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tăng cường giám sát độc lập, kiểm soát chéo và lưu vết hoạt động tại những khâu có nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Thí sinh Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tại buổi làm thủ tục thi lại năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành giáo dục đổi mới công tác đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng, không tạo áp lực thành tích đối với nhà trường, giáo viên và học sinh.

Đặc biệt, không được lấy riêng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá, khen thưởng tập thể, cá nhân.

Để tăng cường giám sát các kỳ thi, Sở GD-ĐT được giao rà soát, đề xuất trang bị hệ thống camera, thiết bị rà soát kim loại, máy tính và các phương tiện cần thiết. Việc đầu tư ưu tiên cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án bảo mật, phòng ngừa gian lận, đặc biệt đối với các thủ đoạn sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Công an tỉnh có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình tổ chức thi, từ ra đề, in sao, bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi đến coi thi, chấm thi và phúc khảo.

Lực lượng công an chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động mua bán, cung cấp thiết bị, phần mềm phục vụ gian lận. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm như mua bán đề thi, đưa hoặc nhận hối lộ, làm giả tài liệu, can thiệp trái phép vào dữ liệu và kết quả thi phải được xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng AI để gian lận; rà soát, xử lý hoạt động quảng cáo, môi giới thiết bị, phần mềm gian lận trên không gian mạng.

Đối với các cơ sở giáo dục, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính trung thực, công bằng trong học tập, nghiên cứu khoa học, kiểm tra và đánh giá.

Các trường học phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc cập nhật, điều chỉnh kết quả học tập, ngăn chặn hành vi tự ý sửa điểm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp đạo văn, sao chép, thuê người làm bài, học thay, thi hộ và sử dụng AI trái quy định.