Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý dứt điểm 24 điểm ngập thường xuyên trong đô thị

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 13 - 17/9 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 300 - 400mm, có nơi cao hơn. Mưa lũ khiến hơn 8.000 hộ dân bị ngập, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra ngập, sạt lở, hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Sáng 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản trong mùa mưa bão.

Ngay trong thời điểm mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã yêu cầu các ngành, địa phương hoãn những cuộc họp chưa thực sự cần thiết để tập trung ứng phó, đặt an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết. Đồng thời, ban hành công điện khẩn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các địa bàn ngập sâu.

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra các điểm ngập úng, công trình cấp nước, thoát nước tại đô thị Thanh Hóa và yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm ngập thường xuyên, hoàn trả hệ thống thoát nước cho khu dân cư hiện hữu.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chỉ rõ 3 nguy cơ cần tập trung xử lý ngay sau mưa lũ, gồm ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; tái ngập do cống rãnh, kênh mương bị bùn đất, rác bồi lấp và thiệt hại nông sản do người dân không kịp thu hoạch.

Trước đó, ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã đi kiểm tra các vị trí ngập lụt ở khu đô thị Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức khắc phục phải thực chất, không chạy theo hình thức. Các xã, phường không tổ chức lễ phát động riêng mà ngay sau lễ phát động cấp tỉnh phải bắt tay vào từng phần việc cụ thể trên địa bàn. "Đã làm là làm thực chất, làm dứt điểm từng địa bàn", Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Theo đó, kết quả không được đo bằng số buổi ra quân hay số người tham gia mà phải được thể hiện bằng số tuyến cống được khơi thông, số điểm ngập được xử lý, khối lượng rác được thu gom, diện tích nông sản được hỗ trợ thu hoạch và số học sinh trở lại trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với từng điểm ngập. "Nơi nào đã ngập trong đợt vừa rồi thì phải trả lời được vì sao ngập, ai chịu trách nhiệm xử lý và xử lý xong trước ngày nào. Sau lũ mà để xảy ra ổ dịch thì trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền xã, phường và ngành y tế trên địa bàn đó", Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ trách nhiệm.

Ngay sau lễ ra quân, các cơ quan đơn vị, địa phương tiến hành xử lý các điểm ngập, khơi thông dòng chảy.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh Thanh Hóa là lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Mỗi việc phải có một cơ quan chủ trì, một người chịu trách nhiệm đến cùng, rõ địa bàn, thời gian và sản phẩm. Các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết ngay, không đùn đẩy, chờ đợi.

Trong kế hoạch khắc phục hậu quả mưa lũ, Sở Xây dựng Thanh Hóa được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, Sở Xây dựng có trách nhiệm khôi phục hạ tầng giao thông, xử lý sạt lở, cảnh báo và phân luồng tại các vị trí chưa thông tuyến, hướng dẫn tuyến thay thế an toàn; kiểm tra nguy cơ sạt lở tiếp diễn và bảo đảm an toàn thi công.

Cùng với đó, ngành Xây dựng phải hướng dẫn đánh giá an toàn, sửa chữa nhà ở, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng. Khắc phục hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp nước và xây dựng phương án cấp nước tạm thời tại những khu vực chưa thể khắc phục ngay.

Đặc biệt, đối với đô thị Thanh Hóa, Sở Xây dựng được giao chủ trì cùng UBND các phường và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa hoàn thành nạo vét, khơi thông toàn bộ cống, rãnh, hố ga, cửa thu, cửa xả tại 24 điểm ngập thường xuyên trước ngày 30/9/2026.

Ngành Xây dựng cũng phải bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập sâu khi có cảnh báo mưa lớn, phối hợp với Công an cảnh báo, phân luồng giao thông và làm việc với các chủ đầu tư khu dân cư, khu đô thị để thống nhất thời điểm hoàn thành đấu nối thoát nước và hoàn trả kênh mương cho khu dân cư hiện hữu.

Một yêu cầu đáng chú ý mà Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao đó là không chấp thuận bàn giao đưa vào sử dụng đối với dự án chưa hoàn thành đồng bộ hạ tầng thoát nước.

Không chỉ giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu các chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị liên quan đến các điểm ngập phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống thoát nước, đấu nối cho khu dân cư hiện hữu và hoàn trả kênh mương theo quy hoạch.

Các dự án được yêu cầu ưu tiên thi công trước hạng mục thoát nước. Đặc biệt, nếu dự án làm thay đổi hướng thoát nước của khu dân cư hiện hữu thì chủ đầu tư dự án đó có trách nhiệm hoàn trả và đấu nối hệ thống thoát nước cho khu dân cư.

UBND các xã, phường cũng được giao rà soát, lập danh sách từng tuyến cống, rãnh, kênh mương cần khơi thông, từng điểm ngập; đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trên cống, mương thoát nước, xả rác xuống hệ thống thoát nước.

Theo tiến độ UBND tỉnh đề ra, trước ngày 25/9, các xã, phường phải hoàn thành danh sách công việc cụ thể và phân công người phụ trách từng phần việc. Trước ngày 30/9, hoàn thành khơi thông cống rãnh tại các khu dân cư từng bị ngập; riêng đô thị Thanh Hóa phải hoàn thành xử lý toàn bộ 24 điểm ngập thường xuyên. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Từ sau đợt ra quân, công tác vệ sinh, khơi thông dòng chảy và duy tu hệ thống thoát nước được yêu cầu duy trì thường xuyên theo nền nếp tổng vệ sinh môi trường hằng tuần, kéo dài hết mùa mưa bão và các năm tiếp theo.