Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đã kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Khách sạn 5 sao Fusion Suites Đồng Hới (tên cũ là Khách sạn 5 sao Pullman).

Dự án Khách sạn 5 sao Fusion Suites Đồng Hới do Công ty CP Du lịch Hà Nội - Quảng Bình làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu năm 2016 và đã trải qua 5 lần điều chỉnh. Theo quyết định điều chỉnh gần nhất ngày 6/7/2026 và quyết định gia hạn sử dụng đất ngày 20/7/2026, dự án phải hoàn thành, đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2027.

Khách sạn 5 sao Fusion Suites Đồng Hới với quy mô 283 phòng và 18 biệt thự nghỉ dưỡng vẫn đang dang dở.

Dự án có diện tích 50.398,7 m², gồm khách sạn quy mô 283 phòng và 18 căn biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, do Tập đoàn Accor quản lý.

Đây là dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, tháo gỡ của tỉnh Quảng Trị, đến nay, các vướng mắc cốt lõi đã cơ bản được xử lý, tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, khối khách sạn đã hoàn thành phần lớn kết cấu, phần thô; các hạng mục hoàn thiện đạt khoảng 80-95%. Đối với khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà đầu tư đã xây dựng xong 13/18 căn.

Sau khi được điều chỉnh tiến độ, chủ đầu tư đã tái cơ cấu nguồn vốn, triển khai một số công việc chuẩn bị thi công như san ủi mặt bằng, làm đường tạm, hoàn thành tường rào, lắp đặt trạm biến áp và đấu nối hệ thống điện phục vụ công trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương kiểm tra tiến độ dự án khách sạn 5 sao Fusion Suites Đồng Hới.

Kiểm tra thực tế dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện các cam kết, khẩn trương huy động nhân lực, máy móc và nguồn lực tài chính để tổ chức thi công đồng bộ.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư ưu tiên hoàn thành hạng mục phòng mẫu ngay trong tháng 12/2026. Đồng thời, phải xây dựng tiến độ cụ thể cho từng hạng mục, thường xuyên kiểm tra, đánh giá khối lượng thực hiện để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo ông Bùi Hoàng Phương, việc sớm hoàn thành dự án không chỉ bổ sung cơ sở lưu trú chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan, góp phần chỉnh trang đô thị Đồng Hới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư xác định rõ trách nhiệm, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, không để tiếp tục chậm trễ, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và định hướng phát triển du lịch của tỉnh.