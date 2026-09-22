Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trước đó, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Trước tháng 12/2010, ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty CP Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2014, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 10/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Giai đoạn từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2018, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2024, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, ông Lê Hồng Vinh đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2025, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 10/2025, ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 14/11/2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ ngày 17/11/2025 đến tháng 9/2026, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 21/9/2026, ông Lê Hồng Vinh được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 21/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.