Chủ tịch tỉnh Quảng Trị được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Lê Hồng Vinh. Ảnh: CTTĐT Quảng Trị

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Ông có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh từng công tác tại Công ty Công trình 475, CTCP Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Ông cũng từng trải qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2018, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Đến tháng 1/2025, ông đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 14/11/2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ ngày 17/11/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều ngày 21/9, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thống nhất bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.