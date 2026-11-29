Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (ở giữa) trao nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân còn bị nước lũ cô lập. Ảnh: TT.

Hai ngày qua, mưa lũ đã khiến nhà của 613 hộ dân trên địa bàn xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt. Địa phương đã tổ chức di dời xen ghép 31 hộ dân đến nơi an toàn.

Đến 11h ngày 29/11, mực nước sông Phước Giang và các nhánh sông trên địa bàn đang xuống. Tuy nhiên, vẫn còn 81 hộ dân bị chia cắt do các tuyến đường ngập sâu từ 0,5 đến 1m.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chia sẻ, với những khó khăn, thiệt hại của nhân dân và chính quyền xã Phước Giang do mưa lũ gây ra. Yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (bên phải) thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Phước Giang. Ảnh: CĐ.

Ông Nguyễn Đức Tâm lưu ý với địa phương, nước rút đến đâu, tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng và xử lý nguồn nước đến đó. Bảo đảm người dân không thiếu nước uống, nước sinh hoạt, thuốc điều trị; chủ động phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chủ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho bà con vùng lũ. Ảnh: CĐ.

Địa phương cần huy động các lực lượng, phân công cán bộ xuống từng thôn, xóm, bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình và kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho một số hộ dân vẫn còn bị nước lũ cô lập tại xã Phước Giang.

Ông Nguyễn Đức Tâm động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chú trọng bảo đảm an toàn khi nước lũ chưa rút hết. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân thiếu thốn trong thời gian còn bị cô lập.