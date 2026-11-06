Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đất đai cho người dân

Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại trong thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân

Theo Công văn số 11533/UBND-NNMT, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu nghiên cứu chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai.

Theo văn bản, qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất tại khu vực Đảo Ngọc, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 87/KL-UBND ngày 20.9.2023.

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm, đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, khi công dân phát sinh thủ tục hành chính, xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp trước đây UBND huyện Sơn Tịnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, xác định diện tích đất ký hiệu “T” có thời hạn sử dụng lâu dài không đúng quy định trước Luật Đất đai năm 2003 tại các xã Tịnh Thiện, Tịnh An, Tịnh Ấn Tây và các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh (nếu có).

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hạn chế, sai phạm trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai trước đây liên quan đến kết luận thanh tra; không để phát sinh sai phạm mới, đồng thời dự lường những tình huống phức tạp có thể xảy ra và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có sai phạm được xác định tại Kết luận thanh tra số 87/KL-UBND. Trường hợp chưa bảo đảm, cơ quan này tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý theo quy định, đồng thời theo dõi việc thực hiện và chủ động báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Thanh tra tỉnh trước ngày 10 hằng tháng. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần khẩn trương báo cáo, đề xuất để UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo, bảo đảm đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và quy định pháp luật hiện hành.