Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 11 xã phía Đông không bỏ sót cơ hội thu hút đầu tư

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Lâm Đồng, chiều 26/9, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với 11 xã phía Đông gồm Tánh Linh, Đồng Kho, Bắc Ruộng, Nghị Đức, Tân Lập, Nam Thành, Suối Kiết, Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh và Tân Minh về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với 11 xã phía Đông. (Ảnh: Cổng TTĐT Lâm Đồng)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương nhận thức rõ vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thu hút đầu tư, đồng thời không bỏ sót bất cứ cơ hội nào có thể tạo động lực cho tăng trưởng.

Theo lãnh đạo tỉnh, các địa phương cần chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án, công trình trên địa bàn và phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn. Những dự án được đề xuất cần được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình thực sự cần thiết và có khả năng tạo động lực phát triển.

Đối với đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc lựa chọn dự án phải tính đến hiệu quả kinh tế - xã hội, ưu tiên những công trình có khả năng thúc đẩy sản xuất, phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp và hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư.

Đặc biệt, báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thu ngân sách 9 tháng của các xã nêu trên đều đạt trên 100% dự toán, thể hiện nỗ lực lớn của các địa phương trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh việc thu ngân sách, Sở Công Thương đề nghị sau khi hoàn thành quy hoạch, các địa phương tổ chức những hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề để kết nối doanh nghiệp với địa phương, qua đó tìm kiếm các dự án phù hợp với lợi thế từng khu vực.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương được định hướng phát triển sản xuất theo hướng hiệu quả hơn, gắn với những lợi thế về điều kiện tự nhiên và du lịch sinh thái.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các xã chủ động tìm kiếm, kết nối với những doanh nghiệp và nhà đầu tư phù hợp. Các nguồn lực về nông nghiệp, công nghiệp, khoáng sản, đất đai, rừng và vị trí địa lý cần được rà soát để xác định dư địa phát triển.

Tuy nhiên, trước khi triển khai dự án, địa phương phải kiểm tra kỹ hồ sơ, thủ tục và tính pháp lý. Đối với những dự án đang gặp khó khăn, cần lập danh sách cụ thể, xác định rõ từng vướng mắc để tập trung tháo gỡ.

Một trong những yêu cầu được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là các địa phương phải chủ động hơn trong quá trình xử lý công việc, nhất là đối với những dự án có khả năng tạo động lực phát triển. Các sở, ngành được yêu cầu phối hợp với địa phương để xử lý hồ sơ, tháo gỡ khó khăn cho dự án, tránh tình trạng kéo dài do chậm phối hợp.

Với nguồn lực đầu tư công, tỉnh yêu cầu các địa phương xác định rõ thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải. Những công trình cấp thiết, có tác động đến sản xuất, hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội cần được tập trung nguồn lực.

Bên cạnh đó, các địa phương phải tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và chủ động khai thác các nguồn thu. Trong lĩnh vực du lịch, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các xã tận dụng lợi thế về cảnh quan, hồ và các điểm có tiềm năng để phát triển sản phẩm du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu từng địa phương phải xác định rõ lợi thế, dư địa phát triển cũng như những điểm nghẽn đang tồn tại để có giải pháp cụ thể. Mục tiêu là khai thác tốt hơn nguồn lực tại chỗ, thu hút thêm đầu tư và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực phía Đông của tỉnh.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế 8 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng, địa phương ghi nhận nhiều điểm sáng. Trong 8 tháng, Lâm Đồng đón hơn 16,4 triệu lượt khách, tăng gần 19% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 45.588 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 10,6%. Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 132.700 tỷ đồng, tăng trên 18,5% so với cùng kỳ. Trong thu hút đầu tư, toàn tỉnh cấp mới 61 dự án ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký hơn 175.000 tỷ đồng. Công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng tiếp tục được đẩy mạnh; Tổ công tác của tỉnh đã xử lý dứt điểm 179/365 dự án có vướng mắc. Bên cạnh những kết quả tích cực, kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một số khó khăn cần tập trung tháo gỡ. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh giải ngân hơn 8.473 tỷ đồng, đạt 41,1% kế hoạch năm. Trong 8 tháng, tỉnh có hơn 3.100 doanh nghiệp thành lập mới, song số doanh nghiệp giải thể tăng 158% so với cùng kỳ, trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu, lãi vay tăng và tác động từ việc rà soát, làm sạch dữ liệu mã số thuế.