Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Cà phê phải mạnh cả về sản lượng lẫn giá trị

Chuyển mạnh cơ cấu sản phẩm, tăng giá trị chế biến

Ngày 30/10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng phát triển ngành hàng trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu chúc mừng đại hội.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích trồng và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước. Lợi thế này mở ra cơ hội thu hút đầu tư chế biến, phát triển thương hiệu, đồng thời đặt ra yêu cầu liên kết chặt chẽ hơn giữa người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng cà phê trong giai đoạn chịu nhiều tác động từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào và biến động thị trường. Hoạt động của Hội đã góp phần chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy canh tác bền vững, liên kết chuỗi và quảng bá cà phê địa phương.

Tuy nhiên, ông Hồ Văn Mười cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Sản xuất cà phê còn nhỏ lẻ, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu chưa thực sự bền vững. Tỷ lệ cà phê chế biến sâu, cà phê đặc sản và sản phẩm có chứng nhận còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

“Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản phẩm: tăng tỷ trọng diện tích và sản lượng cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao, đẩy mạnh chế biến sâu thay vì bán nguyên liệu thô”, ông Hồ Văn Mười yêu cầu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, định hướng này cần gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Ngành cà phê phải chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn môi trường, yêu cầu sản xuất không gây mất rừng và quy định ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh liên kết từ sản xuất, thu hái đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc, minh bạch quy trình sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho cà phê Lâm Đồng.

Yêu cầu đổi mới cũng được đặt ra đối với tổ chức đại diện ngành hàng. Hoạt động của Hội phải chuyên nghiệp, thiết thực hơn, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất tham gia, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Hồ Văn Mười đề nghị Hội tăng cường phối hợp với các sở, ngành tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ vùng nguyên liệu, thu hút đầu tư chế biến sâu, quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động toàn khóa để triển khai hiệu quả nghị quyết.

Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội phát huy vai trò kết nối, góp phần đưa ngành cà phê phát triển tương xứng với tiềm năng.

Kết nối thị trường, nâng tầm cà phê Lâm Đồng

Chia sẻ về xu hướng phát triển ngành hàng, bà Nguyễn Thị Minh Châu - Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), cho rằng cà phê Việt Nam đang từng bước chuyển từ vị thế cung ứng nguyên liệu sang tạo ra những giá trị khác biệt. Trong bối cảnh đó, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường ngày càng có ý nghĩa quyết định.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, chia sẻ thông tin tại đại hội.

Lâm Đồng có lợi thế lớn với diện tích cà phê trên 320.000 ha, sản lượng hơn một triệu tấn mỗi năm. Quy mô vùng nguyên liệu cùng định hướng chuyển đổi xanh tạo nền tảng thuận lợi để địa phương nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

“Việc giảm phát thải carbon, ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc và cải thiện chất lượng chế biến sẽ góp phần củng cố hình ảnh, niềm tin của thị trường đối với cà phê Lâm Đồng. Đây cũng là những hướng đi phù hợp với sự chuyển đổi của ngành cà phê Việt Nam trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng”, bà Châu đánh giá.

Từ thực tiễn hoạt động của Vicofa, bà Châu nhấn mạnh vai trò của tổ chức đại diện ngành hàng trong kết nối người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể sẽ tạo điều kiện hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, thúc đẩy hợp tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Vicofa và các đối tác để nâng cao giá trị cà phê Lâm Đồng.

Vicofa đang tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, tập trung kết nối chuỗi cung ứng, tham gia góp ý chính sách, hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tổng Thư ký Vicofa bày tỏ mong muốn tổ chức đại diện cà phê Lâm Đồng sớm trở thành thành viên của Hiệp hội, qua đó tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối đối tác và cùng xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam.

“Vicofa cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ định hướng và kết nối xúc tiến nhiều chương trình phù hợp về tỉnh Lâm Đồng”, bà Châu khẳng định.

Các đại biểu chúc mừng ra mắt Ban Chấp hành Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 25 ủy viên đã ra mắt. Bà Đinh Nguyễn Thuỳ Dung - Giám đốc Công ty TNHH Hồ Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Vicofa, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất 100% đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép đổi tên thành Hiệp hội Cà phê tỉnh Lâm Đồng, đồng thời phê duyệt điều lệ theo tên gọi mới. Đây được kỳ vọng là bước đệm để kiện toàn tổ chức đại diện ngành hàng, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và vị thế cà phê Lâm Đồng trên thị trường.