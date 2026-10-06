Chủ tịch tỉnh Hưng Yên: Doanh nhân phải dẫn dắt, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ngày 6/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong 9 tháng qua; đồng thời biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Hưng Yên có vị trí quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Quy hoạch tỉnh đã xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang phát triển và hệ thống kết nối giao thông với Hà Nội cũng như các địa phương trong vùng. Đây là những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát huy lợi thế về kết nối, lan tỏa và tập trung nguồn lực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền kỳ vọng, với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Hưng Yên sẽ tận dụng tốt các cơ hội, tạo động lực mới và đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới.

Một trong những nội dung được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh là tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc ở các mức độ khác nhau. Trong hơn 3 tháng qua, tỉnh đã tập trung giải quyết gần 200 dự án; đồng thời tiếp tục rà soát, xử lý các dự án còn tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Công Ty TNHH Sợi Dệt Hương Sen Comfor.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chính quyền Hưng Yên sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, coi việc tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực để phối hợp với các sở, ngành tham mưu, đề xuất phương án xử lý.

“Những trường hợp cần thiết, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương sẽ ngồi lại với doanh nghiệp để cùng tháo gỡ”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh đến thế hệ trẻ; cùng tham gia kiến tạo, phát triển doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước...

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025 của tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và hoạt động cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hưng Yên cũng trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, sản xuất kinh doanh; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.