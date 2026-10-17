Chủ tịch tỉnh Gia Lai tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, quê xã Đak Pơ) vì nghĩa cử hiến tặng mô, tạng để cứu sống những người bệnh khác. Nghĩa cử này góp phần tạo dấu mốc đầu tiên trong hoạt động hiến tạng tại tỉnh Gia Lai.

Ngày 15/10, ca mổ hiến tạng được Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia, bác sĩ từ nhiều cơ sở y tế lớn trong cả nước thực hiện.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cô giáo Phạm Thị Anh Thư khi tuổi đời còn rất trẻ; đồng thời xúc động, trân trọng trước quyết định đầy nhân văn của gia đình khi đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân để cứu sống những người bệnh khác. Đây là nghĩa cử nhân văn sâu sắc, thể hiện tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia giữa con người với con người.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, dù cô giáo Thư đã ra đi, sự sống và tình yêu thương mà cô trao tặng vẫn được tiếp nối. Một cuộc đời khép lại nhưng những giá trị tốt đẹp vẫn còn mãi.

Thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình; đồng thời mong gia đình giữ gìn sức khỏe, vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống và tìm thấy phần nào sự an ủi khi biết rằng sự sống của cô giáo Thư vẫn đang được tiếp nối trong những cuộc đời khác.

Nghĩa cử của gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư càng có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần tạo nên dấu mốc đầu tiên trong hoạt động hiến tạng tại tỉnh Gia Lai, lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng cứu người trong cộng đồng.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiễn biệt cô giáo trẻ Phạm Thị Anh Thư về với gia đình.

Trước đó, ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia, bác sĩ từ nhiều cơ sở y tế lớn trong cả nước tổ chức thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh.

Cô giáo Phạm Thị Anh Thư, giáo viên tiếng Anh, quê xã Đak Pơ, được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu ngày 10/10 sau tai nạn giao thông. Dù các y, bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực, tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục.

Sau khi hoàn tất quy trình chuyên môn xác định chết não theo quy định, gia đình quyết định hiến tặng các tạng đủ điều kiện để mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép. Gan và thận là các tạng được tiếp nhận, điều phối.

Quá trình hội chẩn, đánh giá chức năng tạng, phẫu thuật lấy, bảo quản và điều phối có sự phối hợp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City.

Nghĩa cử của gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư không chỉ mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân cần ghép tạng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.