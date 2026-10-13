Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Lấy đổi mới công nghệ làm động lực cho doanh nghiệp bứt phá

Chiều 13/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Những định hướng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cam kết đồng hành của chính quyền được Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh trước cộng đồng doanh nhân.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Dành nguồn lực cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Theo ông Phạm Anh Tuấn, để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần chuyển đổi phương thức sản xuất, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng. Quá trình này phải gắn với nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh, tuần hoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ ra thực trạng một bộ phận doanh nghiệp còn sử dụng nhiều lao động thủ công, năng suất thấp, hiệu quả chưa cao, trong khi các vấn đề về môi trường chưa được giải quyết. Đây là nhóm cần được hỗ trợ để thay đổi công nghệ và tổ chức lại sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chia sẻ với các doanh nhân.

Ông Tuấn cho biết, tỉnh đang xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung hỗ trợ hướng đến đầu tư thiết bị mới, ứng dụng tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp nâng cao năng suất.

“Tỉnh dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho hoạt động này với điều kiện các doanh nghiệp phải đối mới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Doanh nghiệp thành lập mới, ứng dụng khoa học công nghệ ngay từ đầu để nâng năng suất lao động cũng được định hướng hỗ trợ.

Lãnh đạo tỉnh đặt mục tiêu trong 5 năm thúc đẩy chuyển đổi các doanh nghiệp còn sản xuất lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công sang ứng dụng công nghệ, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và đáp ứng các tiêu chí về môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tặng hoa tri ân tâm huyết của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp cần tính toán đầy đủ hiệu quả đầu tư công nghệ, từ chi phí vận hành đến năng suất và giá thành sản phẩm. Những thiết bị tưởng như đắt tiền có thể mang lại hiệu quả cao hơn trong quá trình sử dụng, giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng cạnh tranh.

Dẫn chứng từ chăn nuôi công nghệ cao, ông cho biết có mô hình trang trại lớn với suất đầu tư cao hơn khoảng 25% so với thông thường, nhưng giá thành sản xuất chỉ khoảng 40.000 đồng/kg, thấp hơn mức 50.000–60.000 đồng/kg ở các mô hình được đưa ra so sánh. Đầu tư thêm nhà máy chế biến còn giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó khi thị trường biến động.

Từ những dẫn chứng thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp sớm đổi mới, tận dụng công nghệ để giảm chi phí và nâng hiệu quả sản xuất. Ông đồng thời nêu quan điểm xem xét chặt chẽ việc triển khai dự án mới đối với doanh nghiệp chưa đổi mới hoạt động sản xuất hiện hữu.

Đi cùng yêu cầu đối với doanh nghiệp là sự thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền. Theo đó, phải chuyển từ tư duy doanh nghiệp tìm đến chính quyền sang chính quyền chủ động tìm đến doanh nghiệp, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026–2031.

“Doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển, kinh tế địa phương mới bứt phá và đất nước mới phồn vinh”, ông khẳng định.

Tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục song song thay vì tuần tự, giảm chi phí và thời gian cho nhà đầu tư; xử lý nghiêm cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc nhũng nhiễu doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông, điện, nước và logistics cũng được tập trung hoàn thiện để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Nâng tầm doanh nghiệp bằng năng lực và trách nhiệm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Theo bà, tôn vinh doanh nhân còn là ghi nhận tinh thần dấn thân, bản lĩnh vượt khó và trách nhiệm đối với quê hương.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Sen phát biểu tại buổi gặp mặt.

Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp trên 80% GRDP của tỉnh. Bà Sen cho rằng kết quả ấy được tạo nên từ nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm và tìm kiếm thị trường qua nhiều giai đoạn khó khăn.

“Một vùng đất muốn bứt phá cần những doanh nhân đủ tầm nhìn để nhận diện cơ hội, đủ bản lĩnh để vượt qua sóng gió và đủ tâm huyết để biến thành công cá nhân thành sự thịnh vượng chung của cộng đồng”, bà Sen chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Theo Chủ tịch Hiệp hội, Gia Lai đang có nhiều cơ hội trong nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch và logistics. Để nắm bắt, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị và giữ vững đạo đức kinh doanh.

Đề cập mục tiêu hướng tới 65.000 doanh nghiệp vào năm 2030 và 75.000 doanh nghiệp vào năm 2035, bà Sen nhấn mạnh yêu cầu phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Điều cần hướng đến là một thế hệ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, đủ khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh nỗ lực tự thân, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành thực chất, minh bạch từ các cấp chính quyền. Thể chế thông thoáng và những khó khăn được giải quyết kịp thời sẽ củng cố niềm tin để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và các cá nhân có thành tích trong xây dựng, phát triển Hiệp hội nhận bằng khencủa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Bà Sen khẳng định Hiệp hội sẽ tiếp tục làm cầu nối với chính quyền, tăng cường kết nối và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Cùng với phát triển kinh doanh, doanh nghiệp cần duy trì sự sẻ chia với người dân, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

“Tầm vóc của doanh nghiệp được khẳng định bằng uy tín; vị thế của doanh nhân được đo bằng giá trị phụng sự”, bà Sen nhấn mạnh.

Hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng xây nhà cho người nghèo Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2023–2025. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và 23 cá nhân có thành tích trong xây dựng, phát triển Hiệp hội. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho hoàn cảnh khó khăn.