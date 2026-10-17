Chủ tịch tỉnh Gia Lai gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô giáo hiến tặng mô, tạng

Mở đầu thư thăm hỏi, Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã xin gửi đến gia đình cô giáo Phạm Thị A.T lời thăm hỏi, chia sẻ và niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cô giáo T. khi tuổi đời còn quá trẻ.

“Không có lời nào có thể làm vơi đi nỗi đau mất đi người thân yêu. Tôi thực sự xúc động và trân trọng khi biết rằng, giữa thời khắc đau thương nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định vô cùng cao đẹp: đồng ý hiến tặng mô, tạng của cô giáo T. để cứu sống những người bệnh khác”, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn viết.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tay cầm hoa cúc trắng, tiễn biệt cô giáo Phạm Thị A.T vào chiều 15/10.

Người đứng đầu UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh, đó là một nghĩa cử nhân văn sâu sắc, thể hiện tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia cao quý giữa con người với con người. Từ mất mát không gì bù đắp được của gia đình, những người bệnh khác có thêm cơ hội được hồi sinh, những gia đình khác có thêm hy vọng và hạnh phúc.

Cô giáo T. đã ra đi, nhưng sự sống và tình yêu thương mà cô trao tặng vẫn được tiếp nối. Một cuộc đời khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp vẫn còn mãi.

Nghĩa cử của gia đình càng có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần tạo nên dấu mốc đầu tiên trong hoạt động hiến tạng tại tỉnh Gia Lai, lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng cứu người trong cộng đồng.

Tỉnh Gia Lai trân trọng và sẽ luôn ghi nhớ nghĩa cử cao đẹp của gia đình, cũng như sự trao tặng sự sống đầy ý nghĩa của cô giáo T. (Trong ảnh, các chuyên gia đang thực hiện chuyên môn về y tế).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp này: “Thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình. Mong gia đình giữ gìn sức khỏe, vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống và tìm thấy phần nào sự an ủi khi biết rằng sự sống của cô giáo T. vẫn đang được tiếp nối trong những cuộc đời khác”.

Đồng thời, ông Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, tỉnh Gia Lai trân trọng và sẽ luôn ghi nhớ nghĩa cử cao đẹp của gia đình, cũng như sự trao tặng sự sống đầy ý nghĩa của cô giáo T.

Được biết, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, và UBND xã Đăk Pơ đến nhà thăm hỏi và tri ân gia đình cô giáo hiến tạng. Cùng với đó, phía Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cũng đã cử cán bộ, nhân viên đến nhà cô giáo T. để thăm, viếng.

Trước đó, như Báo Công lý đã thông tin người phụ nữ hiến tạng tên là Phạm Thị A.T (SN 2004, đang là một giáo viên dạy Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Gia Lai).

Ngày 10/10, chị A.T được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông trong tình trạng tổn thương nặng.

Ông Phạm Văn Học - Chủ tịch HĐTV - Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (bên trái) trò chuyện, động viên ông Phạm Bá Ư (cha của cô giáo T.).

Dù được đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực với nỗ lực cao nhất để cứu sống người bệnh.

Vậy nhưng, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, người bệnh được các bác sĩ đánh giá và thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.

Sau đó, cha mẹ của bệnh nhân T. đã đồng ý hiến tạng của con gái mình, nhằm giúp đỡ những người không may mắc các bệnh hiểm nghèo và với tinh thần nhân đạo, chữa bệnh cứu người. Những bộ phận được hiến, bệnh viện được phép sử dụng để ghép cho người bệnh, để mang lại sự sống cho họ.

Đến ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, hãng bay Vietnamairlines, Vietjet, Cục Cảnh sát giao thông.

Các chuyên gia, bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối tạng; duy trì hồi sức người hiến nhằm bảo đảm tối đa chất lượng các tạng được trao tặng.

Được biết, đây là một sự kiện rất đặc biệt, lần đầu tiên được thực hiện tại Gia Lai, đánh dấu một dấu mốc quan trọng đối với ngành y tế địa phương trong hoạt động hiến, lấy và ghép mô, tạng; đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp của việc hiến tạng cứu người.