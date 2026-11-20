Theo thư khen do ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng gồm 03 container gỗ. Ảnh Công an Gia Lai.

Đặc biệt, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát và triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm với quy mô lớn từ Cộng hòa Congo về Việt Nam.

Số hàng hóa vi phạm được tập kết tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, chờ làm thủ tục thông quan. Các đối tượng ngụy trang tang vật bên trong 3 container chứa 165 hộp gỗ, có tổng khối lượng 64,53 m³. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 221 khúc ngà voi, nặng 1.193 kg cùng 79,3 kg xương động vật.

02 container được gia công tạo khoang rỗng bên trong để cất giấu xương động vật và các vật phẩm nghi là ngà voi. Ảnh Công an Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, quyết tâm và sắc bén về nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Thành tích này góp phần răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của tập thể Công an tỉnh; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngà voi được cất giấu trong các hộp gỗ.

Như CAO đã đưa, trước đó (ngày 6/8), Cục Cảnh sát kinh tế và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra Lô hàng gồm 03 container gỗ đang tập kết tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để chờ làm thủ tục thông quan.

Sử dụng máy soi nghiệp vụ kết hợp khoan, cắt các hộp gỗ để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 hộp gỗ nằm trong 02 container được gia công tạo khoang rỗng bên trong để cất giấu xương động vật và các vật phẩm là ngà voi.