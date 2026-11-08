Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương

Ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại làng Têng, xã Biển Hồ, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân làng Têng. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của người dân trong sản xuất, kinh doanh.

Tại đây, Chủ tịch tỉnh đề nghị bà con chủ động đổi mới tư duy, cách làm, tạo sự khác biệt và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Theo ông, sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà cần xây dựng được dấu ấn riêng cho sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Đối với hai cây trồng chủ lực là cà phê và hồ tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khuyến khích người dân chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất từ trồng, chăm sóc đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đang triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã phát huy hiệu quả, tạo sinh kế, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Biển Hồ tiếp tục quan tâm hoàn thiện hạ tầng, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là không gian văn hóa cồng chiêng, đồng thời giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Đặc biệt, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo nghề đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong bối cảnh tỉnh đang thu hút nhiều dự án đầu tư, người lao động cần chủ động học nghề, trang bị kỹ năng để có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập.

"Con em cố gắng từ mẫu giáo tới tiểu học, THCS, THPT, đều phải được học. Có làm nghề nông cũng được, nhưng làm sao để tăng năng suất hiệu quả tốt hơn. Sắp tới các dự án vào tỉnh rất nhiều, nhưng bà con học nghề mới đảm bảo được", ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng mong muốn người dân tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền; mạnh dạn phản ánh những khó khăn, vướng mắc để địa phương kịp thời nắm bắt và giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng sản phẩm của bà con làng Tiêng

Làng Têng hiện có 360 hộ với hơn 1.570 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Jrai. Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua, người dân tích cực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Đến nay, làng còn 2 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo; hơn 95% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt hơn 92%.

Cùng với phát triển kinh tế, các giá trị văn hóa truyền thống được người dân quan tâm gìn giữ. Hai đội cồng chiêng, múa xoang của làng vẫn duy trì hoạt động trong các dịp sinh hoạt cộng đồng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào Jrai.

Tại ngày hội, người dân cùng trao đổi về xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn tình đoàn kết trong khu dân cư. Một số hộ đề xuất địa phương tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo thêm cơ hội tăng thu nhập cho nông dân, phụ nữ và thanh niên ngay tại quê hương.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ khó khăn về nhà ở; hỗ trợ kinh phí mua máy tính cho cán bộ thôn và trao 20 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.