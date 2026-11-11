Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo giám sát hoạt động các cơ sở tiêm chủng

Người dân tập trung đông tại một cơ sở tiêm chủng tại Cà Mau.

Theo Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng vắc xin, an toàn tiêm chủng và việc thực hiện giá dịch vụ tiêm chủng theo đúng quy định. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời tiếp tục chủ động theo dõi sát tình hình dịch bệnh, triển khai quyết liệt các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh; không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh.

UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng; kịp thời thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và dấu hiệu vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Người dân ngồi đợi tiêm chủng tại một cơ sở tiêm chủng ở Cà Mau.

Như Báo Giáo dục và Thời đại đã thông tin, sau khi tỉnh Cà Mau ghi nhận các ca tử vong do viêm não mô cầu, hàng loạt người dân tại Cà Mau đã tìm đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng bệnh, khiến các cơ sở này rơi vào cảnh quá tải.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, viêm não mô cầu là bệnh lây truyền trực tiếp qua đường hô hấp (giọt bắn khi hắt hơi, nói chuyện ở khoảng cách gần), không lây qua không khí. Tỷ lệ người lành mang mầm bệnh trong cộng đồng chiếm từ 10% đến 25% mà không có triệu chứng và vẫn có khả năng lây truyền sang người khác khiến họ phát bệnh. Do đó, việc tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng lúc này tiềm ẩn nguy cơ làm tăng tốc độ lây lan dịch bệnh.

CDC Cà Mau khuyến cáo: người dân nên bình tĩnh, không quá hoang mang. Khi đến nơi đông người nên đeo khẩu trang, ở nhà giữ vệ sinh cá nhân, tăng cường luyện tập thể lực và ăn uống đủ chất. Khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà vì bệnh diễn tiến rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao.