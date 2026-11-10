Chủ tịch tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri vùng đồng bào dân tộc, biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng tiếp xúc cử tri xã Ô Lâm, Ba Chúc và Vĩnh Gia.

Sáng 10/11, tại xã Ô Lâm, Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang (đơn vị số 10) gồm: Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tịnh Biên, đã có buổi tiếp xúc với hơn 170 cử tri của 3 xã Ô Lâm, Ba Chúc và Vĩnh Gia.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Lâm, Ba Chúc và Vĩnh Gia.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại biểu và người dân tham dự buổi tiếp xúc cử tri 3 xã Ô Lâm, Ba Chúc và Vĩnh Gia.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; Kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Dịp này, cử tri xã Ô Lâm, Ba Chúc và Vĩnh Gia đã gửi gắm nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và cơ sở hạ tầng.

Cử tri các xã gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế và UBND xã Ô Lâm trực tiếp trả lời các nhóm vấn đề trọng tâm như: Chế độ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cán bộ ấp; đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn dẫn vào các cánh đồng; chính sách hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học và Hội Người cao tuổi sau khi các hội giải thể trước đây; chế độ phụ cấp cho cán bộ các hội này mới thành lập và đi vào hoạt động trong năm 2026; việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thông tin đến cử tri những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đặc biệt nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027, tại Phú Quốc - cơ hội lớn để quảng bá các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của An Giang.

Ông Mừng cho biết tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất trường học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tuyến cơ sở và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con em tại địa phương...

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, hiến đất làm đường, hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Các gia đình cần đặc biệt quan tâm vận động con em đến trường, kiên quyết không để học sinh bỏ học giữa chừng, chung sức cùng chính quyền thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.