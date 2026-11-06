Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng 6/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), ĐBQH Lê Thị Thanh Xuân (Đắk Lắk) đề nghị hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế trong lĩnh vực giáo dục theo hướng gắn với trách nhiệm tái đầu tư, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh.