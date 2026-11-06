Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX
Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chu-tich-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thuong-le-cuoi-nam-2026-cua-hdnd-tinh-khoa-xix-post319908.html