Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher tái cử nhiệm kỳ thứ sáu

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Pháp ở Paris. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tại phiên họp toàn thể chiều 1/10, Thượng viện Pháp đã bầu ông Gérard Larcher, thành viên đảng cánh hữu Những người Cộng hòa (LR), làm Chủ tịch nhiệm kỳ thứ sáu.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Cung điện Luxembourg, trong phiên họp đầu tiên của Thượng viện sau cuộc bầu cử ngày 27/9 nhằm thay mới gần một nửa số ghế. Ông Larcher giành chiến thắng ngay từ vòng đầu, tiếp tục lãnh đạo Thượng viện trong nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2029.

Kết quả này không gây bất ngờ khi liên minh cánh hữu và trung dung tiếp tục giữ thế đa số tại Thượng viện sau cuộc bầu cử vừa qua. LR vẫn là lực lượng chủ chốt trong liên minh này và ông Larcher nhận được sự ủng hộ của cả các nghị sĩ trung dung.

Sinh năm 1949, ông Larcher lần đầu được bầu làm Chủ tịch Thượng viện năm 2008. Ông rời vị trí này năm 2011, khi cánh tả giành quyền kiểm soát Thượng viện, trước khi trở lại năm 2014 và liên tục tái đắc cử vào các năm 2017, 2020, 2023 và nay là 2026.

Với lần đắc cử thứ sáu, ông tiếp tục tiến gần kỷ lục của ông Alain Poher, người từng 8 lần được bầu làm Chủ tịch Thượng viện.

Ông Larcher là một trong những gương mặt có thâm niên hàng đầu trên chính trường Pháp. Xuất thân là bác sỹ thú y, ông từng giữ chức Thị trưởng Rambouillet, Bộ trưởng đặc trách Quan hệ lao động và nhiều vị trí tại Thượng viện trước khi trở thành người đứng đầu cơ quan này.

Trong những năm gần đây, vị thế của ông càng được chú ý trong bối cảnh Quốc hội Pháp bị phân mảnh và các chính phủ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đa số phiếu để thông qua các dự luật.

Phát biểu nhậm chức, ông Larcher cam kết sẽ là Chủ tịch của tất cả các thượng nghị sỹ, bảo đảm mọi tiếng nói đều được tôn trọng, bất kể khác biệt về quan điểm chính trị.

Trong bối cảnh nước Pháp đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội và sự suy giảm niềm tin vào các thể chế, ông nhấn mạnh Thượng viện phải thực hiện đầy đủ vai trò của mình và tiếp tục là “điểm cân bằng của một nền dân chủ đang gặp khó khăn.”

Theo ông, Thượng viện cần góp phần tạo động lực mới cho nền cộng hòa, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trong đời sống chính trị và bảo đảm sự cân bằng giữa các thể chế của nước Pháp.

Nhiệm kỳ mới của ông Larcher bắt đầu trong bối cảnh tương quan lực lượng tại Thượng viện nhìn chung vẫn ổn định, nhưng thành phần chính trị có một số thay đổi đáng chú ý.

Liên minh cánh hữu và trung dung tiếp tục duy trì đa số, trong khi đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cùng các đồng minh lần đầu có đủ nghị sỹ để thành lập một nhóm riêng. Đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) cũng lần đầu tiên có đại diện tại Thượng viện./.