Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan vụ nam sinh viên bị ngã xuống cống tử vong

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thi thể nam sinh viên rơi xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc. (Ảnh: Đức Tuấn)

Văn bản nêu rõ, ngày 18/9/2026, Báo Tiền phong có đăng bài viết: “Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Tuyến đường cứ mưa là ngập, dân kiến nghị nhiều lần chưa khắc phục”, phản ánh việc người dân địa phương cho biết, tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. Các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo Tiền phong phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có); có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện ngày 20/9/2026.