Chủ tịch thành phố Cần Thơ nói về đề xuất dời trung tâm hành chính, đầu tư sân bay mới

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, lãnh đạo thành phố hết sức phấn khởi khi Dự thảo Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học và các nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chủ trì hội nghị lấy ý kiến quy hoạch, ngày 16/9.

Điểm mới và có ý nghĩa chiến lược trong quy hoạch là khu kinh tế biển Trần Đề trở thành cực tăng trưởng thứ hai. Do vậy, ông Tuyên yêu cầu tư vấn cần tiếp tục làm rõ hơn để cấu trúc này không chỉ thể hiện trên bản đồ, phải chuyển hóa thành cấu trúc kinh tế và đầu tư.

Đặc biệt, khu kinh tế biển Trần Đề phải được nghiên cứu trong mối liên hệ đồng bộ giữa cảng biển, logistics, công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp biển, đô thị và các tuyến giao thông liên vùng.

Về đề xuất dời trung tâm hành chính, ông Tuyên cho biết, đơn vị tư vấn ban đầu đưa ra 4 phương án để lấy ý kiến rộng rãi nhằm đạt được sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân.

Theo ông Tuyên, việc đưa ra nhiều lựa chọn để chắt lọc phương án tối ưu nhất. Với các phương án còn để mở phải được đánh giá chi tiết bằng các chỉ tiêu định lượng (chi phí, hiệu quả, vị trí địa lý...), trước khi quyết định lựa chọn phương án cuối cùng trình Trung ương.

Liên quan đến quy hoạch sân bay, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đính chính, không có chuyện dời sân bay hiện hữu. Quy hoạch để nghiên cứu đầu tư sân bay mới trong tương lai khi có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, với tầm nhìn xa tới 50 năm sau, không phải triển khai trong ngắn hạn.

Theo ông Tuyên, một quy hoạch có tầm nhìn 50 năm phải đứng vững về số liệu. Ông Tuyên yêu cầu các sở ngành liên quan cùng đơn vị tư vấn rà soát, thống nhất số liệu dự báo dân số, lao động, đất đai trên cơ sở định hướng phát triển hệ thống đô thị, các khu chức năng, ngành kinh tế. Dự báo phải có cơ sở, không chạy theo mục tiêu tăng dân số để mở rộng đô thị bằng mọi giá.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ lưu ý, thành phố là đô thị sông nước, chịu tác động của ngập, sụt lún và xâm nhập mặn. Vì vậy, không thể tiếp cận phát triển đô thị theo tư duy san lấp, nâng nền, mở rộng không gian một cách cơ học. Quy hoạch phải trả lời được việc thoát nước đi đâu, cao độ nền, khu vực nào có thể phát triển, khu vực nào cần hạn chế...

Đồng thời, phải bảo vệ đất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn trái đặc sản và các không gian sinh thái có giá trị. Đất nông nghiệp có giá trị không phải là quỹ đất dự trữ để chuyển sang đô thị khi có nhu cầu.

Theo các chuyên gia, Quy hoạch cần làm rõ vị trí cảng hàng không mới, trung tâm hành chính, khu đô thị dịch vụ y tế, đô thị đại học, đô thị thể thao...

Cần Thơ phấn đấu hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch để trình Bộ Xây dựng thẩm định cuối tháng 9/2026. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nhưng không được chạy theo tiến độ mà bỏ qua chất lượng. Đồng thời, đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục tham gia phản biện.

"Đây là quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình không gian phát triển của thành phố trong nhiều thập niên tới. Vì vậy, phải xây dựng được một quy hoạch có tầm nhìn nhưng không viễn tưởng, có khát vọng nhưng phải khả thi, tạo không gian phát triển nhưng không đánh đổi môi trường và sinh kế của người dân. Đồng thời, phát triển đô thị nhưng phải giữ được bản sắc sông nước, miệt vườn và những giá trị đặc trưng của Cần Thơ", ông Tuyên yêu cầu.

Đại diện Ban Đô thị, HĐND TP Cần Thơ đề nghị tư vấn nghiên cứu bổ sung cực phát triển nông nghiệp công nghệ cao và hệ thống cảng/kết nối logistics tại khu vực Thốt Nốt, bởi nông nghiệp đóng vai trò quan trọng cho ngân sách và sử dụng đất lớn. Cạnh đó, với đặc thù là đô thị sinh thái sông nước, ngoài việc phát triển hướng biển, cần xây dựng bản đồ quản lý hệ thống sông, kênh, rạch để phát huy giá trị nguồn nước, bổ sung quy hoạch hồ điều tiết nước ngọt quy mô lớn và các giải pháp khai thác nước mặt lâu dài. Quy hoạch cũng phải đảm bảo kết nối đồng bộ giữa giao thông nội tỉnh với hạ tầng quốc gia (đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không).