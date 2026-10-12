Chủ tịch ThaiBinh Seed được vinh danh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026

Ngày 11/10, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Chương trình Cúp Thánh Gióng năm nay có các tiêu chuẩn xét chọn khắt khe. Các doanh nhân được chọn phải có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Việc ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed được vinh danh là sự ghi nhận đối với hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành giống cây trồng, trong đó nổi bật là những đóng góp về đổi mới cơ chế quản lý, phát triển khoa học công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất gắn với nhu cầu thực tiễn của nông nghiệp Việt Nam.

AHLĐ Trần Mạnh Báo vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu -

Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của Chủ tịch ThaiBinh Seed là việc đề xuất và tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới Nông nghiệp Quốc doanh” năm 1987 tại Trại Giống lúa cấp I Đông Cơ, với cơ chế “Khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động”.

Đề án được triển khai trước khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 10 năm 1988, góp phần tạo thực tiễn cho đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp. Đây cũng là dấu mốc thể hiện tư duy đổi mới của ông trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, phát huy vai trò và trách nhiệm của người lao động.

Trên cương vị lãnh đạo ThaiBinh Seed, ông xây dựng chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột “Trí tuệ - Công nghệ - Quan hệ”, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đầu tư nghiên cứu và mở rộng hợp tác. Năm 2002, ông quyết định đưa ThaiBinh Seed tham gia Hiệp hội Giống cây trồng châu Á - Thái Bình Dương (APSA), đồng thời thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển.

Đến năm 2007, Trung tâm Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới được thành lập, trở thành tiền thân của Viện Nghiên cứu cây trồng hiện nay. Việc xây dựng năng lực nghiên cứu ngay trong doanh nghiệp tạo nền tảng cho hoạt động chọn tạo giống mới, phát triển sản phẩm khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của ThaiBinh Seed.

Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026 không chỉ là niềm tự hào của ông Trần Mạnh Báo mà còn là sự động viên đối với tập thể ThaiBinh Seed.

Giai đoạn 2015 - 2025, ông Trần Mạnh Báo trực tiếp nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện 28 đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp Nhà nước; là tác giả của 12 giống cây trồng quốc gia. Những kết quả này góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Không chỉ tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dưới sự chỉ đạo của ông Trần Mạnh Báo, ThaiBinh Seed đã xây dựng hệ thống liên kết sản xuất tại hơn 70 điểm ở nhiều địa phương, với diện tích khoảng 10.000 ha mỗi năm; tổ chức tiêu thụ trên 30.000 tấn giống nguyên liệu và lương thực.

Mô hình liên kết góp phần kết nối doanh nghiệp với người sản xuất, tạo đầu ra ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện đời sống người dân. Đây cũng là hướng đi giúp hoạt động nghiên cứu, chọn tạo giống gắn chặt hơn với nhu cầu sản xuất, đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới bền vững.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Trần Mạnh Báo còn tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và tri ân. Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, thành viên các hội đồng tư vấn về nông nghiệp và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, ông luôn tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất sáng kiến phát triển ngành nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Những đóng góp trong lao động, sáng tạo và phát triển doanh nghiệp của ông được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có ba Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 Bằng Lao động sáng tạo và Giải thưởng VIFOTEC. Năm 2020, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2025, ông được trao danh hiệu Giáo sư danh dự của Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ.

Đặc biệt, năm 2026, sau 20 năm, ông Trần Mạnh Báo lại tiếp tục được trao Cúp Thánh Gióng. Sự ghi nhận qua hai dấu mốc cho thấy hành trình bền bỉ của một doanh nhân gắn bó với lĩnh vực giống cây trồng và phát triển nông nghiệp.

Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026 không chỉ là niềm tự hào của cá nhân ông Trần Mạnh Báo mà còn là sự động viên đối với tập thể ThaiBinh Seed. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển các giống cây trồng chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng người nông dân trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, hiệu quả và bền vững.