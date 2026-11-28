Chủ tịch TAL mua vào hơn 1,9 triệu cổ phiếu ESOP

Ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã ck: TAL) mới đây báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) và Taseco Land về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo báo cáo, trong phiên 19/11/2026, ông Phạm Ngọc Thanh đã mua trực tiếp từ tổ chức phát hành hơn 1,9 triệu cổ phiếu TAL trong đợt chào bán 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trước giao dịch, ông Thanh không sở hữu cổ phiếu TAL. Sau khi hoàn tất, Chủ tịch Taseco Land nắm hơn 1,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,38% vốn điều lệ doanh nghiệp. Cũng trong đợt phát hành ESOP, ông Bùi Xuân Vượng, Phó Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Kế toán trưởng Taseco Land, mỗi người mua 379.000 cổ phiếu TAL trong các phiên 19-20/11/2026.

Taseco Group nâng sở hữu lên hơn 61%

Liên quan đến diễn biến sở hữu tại Taseco Land, CTCP Tập đoàn Taseco (Taseco Group) trước đó đã hoàn tất mua 6 triệu cổ phiếu TAL trong thời gian từ ngày 5/10 đến 3/11/2026, đúng theo đăng ký. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu TAL do Taseco Group nắm giữ tăng từ 302,4 triệu đơn vị lên 308,4 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu theo đó tăng từ 60% lên 61,19% vốn tại Taseco Land.

Đáng chú ý, nhiều lãnh đạo của Taseco Group hiện đồng thời đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại Taseco Land. Ông Phạm Ngọc Thanh là Chủ tịch HĐQT tại cả hai doanh nghiệp, trong khi ông Nguyễn Minh Hải giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT tại Taseco Group và Taseco Land. Cùng với việc cổ đông lớn Taseco Group gia tăng tỷ lệ sở hữu, một số lãnh đạo chủ chốt của Taseco Land cũng phát sinh giao dịch mua cổ phiếu trong đợt ESOP vừa qua.

Taseco Land giảm gần 39% kế hoạch lợi nhuận

Động thái gia tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh Taseco Land vừa điều chỉnh giảm đáng kể kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 10/11/2026, doanh thu hợp nhất năm 2026 được điều chỉnh từ mức 11.062,6 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua xuống còn 7.756 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng được điều chỉnh giảm gần 39%, từ 2.512,5 tỷ đồng xuống 1.811 tỷ đồng.

Đối với báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế năm 2026 được điều chỉnh xuống còn 1.650 tỷ đồng.

Các nội dung khác trong kế hoạch kinh doanh năm 2026 không thay đổi và tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2026 ngày 25/4/2026.

HĐQT Taseco Land giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị liên quan triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo các chỉ tiêu đã được thông qua.

Ban điều hành đồng thời được yêu cầu chủ động phân bổ nguồn lực, xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch; phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời kiểm tra, theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch theo chế độ báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất.