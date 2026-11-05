Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị tuyên phạt 18 năm tù, 1 bị cáo tù Chung thân

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội công bố bản án. Ảnh: Hồng Nguyên

Chiều 5/11, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) và 22 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức để chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn cho khách, sau đó bán hóa đơn khống,... để chiếm đoạt số tiền hơn 79 tỉ đồng. Đồng thời bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi số tiền hơn 20 tỉ đồng từ việc bán hóa đơn khống.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nhận định. Ảnh: Hồng Nguyên

Hội đồng xét xử cũng cho rằng, hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu,...

Đại diện VKSND TP Hà Nội tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Từ những đánh giá và nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo theo nhóm tội danh cụ thể như sau:

Đối với nhóm các bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức phạm các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”:

Chu Thị Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị) 15 năm tù về tội Tham ô tài sản, 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp hình phạt 18 năm tù; Phạt bổ sung 200 triệu đồng; 50 triệu đồng.

Bị cáo Chu Thị Thành tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng) 8 năm tù 6 tháng và 2 năm tù. Tổng hợp hình phạt 10 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên.

Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc) 8 năm tù và 1 năm 6 tháng tù; Tổng hợp hình phạt 9 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Mai Anh Tuyên. Ảnh: Hồng Nguyên

Lê Thanh An (Phó Tổng Giám đốc) 7 năm tù và 1 năm 6 tháng tù; Tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Thanh An. Ảnh: Hồng Nguyên

Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) 6 năm tù và 1 năm 3 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 7 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Chu Đức Mạnh. Ảnh: Hồng Nguyên

Nhóm bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” gồm:

Nguyễn Thị Thanh Hải (Nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) 36tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hà Ngọc Vinh (Nhân viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng) tù Chung thân.

Đối với nhóm bị cáo phạm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng thu nộp ngân sách nhà nước”:

Lê Thị Ngọc Lan (Thủ quỹ Công ty Thiên Minh Đức) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Phạm Thị Quỳnh Trang (Nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Dương Thị Thanh Hương (Nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Lê Khắc Duẩn (Nhân viên Công ty Thiên Minh Đức), 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Nguyễn Trường Sơn (Nhân viên Công ty Thiên Minh Đức) 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Chu Việt Hùng (Nhân viên Công ty Thiên Minh Đức) 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 3 năm tù về tội “Trốn thuế”. Tổng hợp hình phạt 11 năm tù. Phạt bổ sung cả hai tội 130 triệu đồng.

Nhóm bị cáo phạm tội “Trốn thuế” gồm:

Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh) phạt tiền 1 tỉ đồng;

Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim) 30 tháng tù; Phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Trương Đình Hải (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân Tín - Chi nhánh Hà Nội) 24 tháng tù. Phạt bổ sung 40 triệu đồng.

Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín - Chi nhánh Hà Nội) 18 tháng tù; Phạt bổ sung 40 triệu đồng.

Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT) phạt tiền 1,5 tỉ đồng;

Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An Phát) phạt tiền 1,2 tỉ đồng

Đào Đăng Khải (Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc) phạt tiền 200 triệu đồng;

Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) 6 tháng tù; Phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc) 6 tháng tù; Phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Hà Ngọc Vinh và Cao Bảo Ngọc phải liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của PVOIL Vũng Áng hơn 94 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Vinh có vai trò chủ mưu, hưởng lợi lớn, do đó phải bồi thường chính. Còn bị cáo Ngọc giúp sức không đáng kể, có trách nhiệm bồi thường một phần thiệt hại cho PVOIL Vũng Áng. Cụ thể, bị cáo Vinh phải có nghĩa vụ bồi thường 90% số tiền chiếm đoạt, bịc cáo Ngọc có nghĩa vụ bồi thường 10% còn lại cho PVOIL Vũng Áng.