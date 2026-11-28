Các doanh nhân Liên minh Doanh nhân 8X - HANOIBA và Cộng đồng Doanh Trí tham gia chương trình trao đổi kinh nghiệm tại Phú Thái Holdings. (Ảnh trong bài: IEM)

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Liên minh Doanh nhân 8X - HANOIBA phối hợp với Cộng đồng Doanh Trí trực thuộc Viện Doanh Trí tổ chức chương trình thăm, làm việc và lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị, định hướng phát triển doanh nghiệp từ TS. Phạm Đình Đoàn - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Phú Thái Holdings.

Đoàn do bà Lê Thị Dung - Chủ tịch Liên minh Doanh nhân 8X - HANOIBA, Chủ tịch sáng lập Cộng đồng Doanh Trí, Viện trưởng Viện Doanh Trí (IEM) làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của các doanh nhân thuộc hai cộng đồng. Theo bà Dung, chương trình nhằm tăng cường kết nối giữa các thế hệ doanh nhân, tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp cận tri thức quản trị, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ những doanh nhân giàu kinh nghiệm và tìm hiểu các mô hình doanh nghiệp thành công.

TS. Phạm Đình Đoàn chia sẻ kinh nghiệm quản trị và định hướng phát triển doanh nghiệp với đoàn doanh nhân.

Chia sẻ tại chương trình, TS. Phạm Đình Đoàn đưa ra 10 định hướng chiến lược mà chủ doanh nghiệp cần quan tâm trong giai đoạn tới, tập trung vào năng lực lãnh đạo, quản trị nội bộ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Thứ nhất, nâng tầm người đứng đầu. Tầm vóc của doanh nghiệp gắn liền với tư duy, năng lực và khát vọng của người lãnh đạo. Chủ doanh nghiệp cần không ngừng học hỏi, duy trì tính kỷ luật, chủ động cập nhật xu hướng và nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.

Thứ hai, tập trung dẫn đầu một ngách. Trước sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp Việt cần xác định rõ lợi thế cốt lõi, tránh kinh doanh dàn trải. Theo ông Đoàn, Trung Quốc vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là thị trường và nguồn kinh nghiệm để doanh nghiệp trong nước học hỏi về công nghệ, tốc độ phát triển, khả năng chuẩn hóa, nhân rộng mô hình và hợp tác kinh doanh.

Thứ ba, quản trị định hướng lợi nhuận (Profit Oriented). Doanh nghiệp cần tinh gọn bộ máy, tối ưu chi phí và giao trách nhiệm P&L (lãi/lỗ) cho người quản lý thay vì chỉ giao chỉ tiêu doanh thu. Việc chấp nhận thua lỗ trong giai đoạn đầu phải đi kèm kế hoạch hòa vốn, sinh lời rõ ràng, phù hợp với năng lực tài chính và sức chống chịu của doanh nghiệp.

Thứ tư, xây dựng văn hóa làm việc bằng trái tim (Work by Heart). Sự chân thành, tận tâm và trách nhiệm cần trở thành nền tảng trong văn hóa doanh nghiệp. Năng lực đội ngũ, uy tín thương hiệu, niềm tin của khách hàng và mạng lưới đối tác là những tài sản vô hình có giá trị lâu dài, cần được vun đắp trong quá trình phát triển.

Thứ năm, chủ động hợp lực và mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Thay vì phát triển đơn lẻ, các doanh nghiệp có thể liên doanh, liên kết, đồng đầu tư hoặc mua bán, sáp nhập để bổ trợ thế mạnh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Sự đồng điệu về tầm nhìn, tính minh bạch và nguyên tắc Win-Win (cùng có lợi) là nền tảng cho những mối quan hệ hợp tác bền vững.

Bà Lê Thị Dung cùng các doanh nhân trao đổi với TS. Phạm Đình Đoàn về kinh nghiệm quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Thứ sáu, nâng cao năng lực quản trị dòng tiền và phát triển đội ngũ CFO. Lợi nhuận trên sổ sách không đồng nghĩa với khả năng thanh toán. Doanh nghiệp cần chủ động hoạch định tài chính, kiểm soát dòng tiền, phân bổ nguồn lực hợp lý giữa hoạt động kinh doanh, nguồn thu nhập thụ động và tiền mặt dự phòng. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ tài chính chuyên nghiệp, đặc biệt là nhân sự phụ trách tài chính (CFO), nhằm nâng cao sức chống chịu trước biến động và chủ động nắm bắt cơ hội.

Thứ bảy, tối ưu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ. Doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, triển khai AI nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và tăng hiệu quả quản trị. Đội ngũ lãnh đạo cần phát triển năng lực sử dụng, điều phối các trợ lý AI trong công việc. Việc đầu tư công nghệ phải phù hợp với quy mô, nhu cầu và hiệu quả kinh tế thực tế, tránh chạy theo xu hướng hoặc đầu tư thiếu trọng tâm.

Thứ tám, phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt và kế cận. Doanh nghiệp cần hướng tới đào tạo những người có tư duy làm chủ, có năng lực đảm nhận vai trò quản lý và đồng hành lâu dài. Gắn kết lợi ích thông qua cơ chế chia sẻ lợi nhuận, tạo cơ hội sở hữu cổ phần là giải pháp để thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

Thứ chín, phát triển doanh nghiệp theo định hướng gia tăng giá trị (Valuation Oriented). Người sáng lập cần hoạch định giá trị doanh nghiệp trong 5-10 năm tới, thay vì chỉ quan tâm đến kết quả kinh doanh hằng năm. Chuyên nghiệp hóa quản trị, minh bạch tài chính và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao sức hấp dẫn đối với cổ đông chiến lược, tạo nền tảng hướng tới IPO khi đủ điều kiện.

Thứ mười, tăng cường quản trị rủi ro. Doanh nghiệp cần tuân thủ pháp luật, minh bạch hệ thống kế toán, chuẩn hóa hợp đồng và nâng cao năng lực pháp chế. Đặc biệt, cần xây dựng hệ thống quản trị và đội ngũ kế nhiệm để bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục ngay cả khi người sáng lập không còn trực tiếp điều hành.

Chương trình tạo cơ hội để các doanh nhân tiếp cận kinh nghiệm điều hành, quản trị và xây dựng đội ngũ kế cận từ thực tiễn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, từ thực tiễn điều hành doanh nghiệp, ông Đoàn đề cập đến yêu cầu xây dựng đội ngũ quản lý có tư duy làm chủ, đủ năng lực đảm nhận những vị trí quan trọng trong tương lai. Ông dẫn chương trình Elite 100 tại Tập đoàn Phú Thái như một ví dụ về định hướng này. Chương trình đặt mục tiêu đào tạo 100 người chủ, với lộ trình để những nhân sự phù hợp từng bước tham gia chia sẻ lợi nhuận và có cơ hội sở hữu cổ phần tại các đơn vị thành viên.

Theo ông Đoàn, để đảm nhận vai trò lãnh đạo và đồng hành cùng doanh nghiệp, mỗi cá nhân cần hội tụ năm tố chất: Tài, Đức, Khát vọng, Teamwork (khả năng hợp lực) và Commitment (cam kết, tinh thần trách nhiệm). Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, năng lực công nghệ ngày càng có ý nghĩa đối với người lãnh đạo, song cần đi cùng đạo đức, khả năng quy tụ con người và tinh thần trách nhiệm. Đây cũng là những yếu tố gắn với ba trụ cột People - Technology - Partner (Con người - Công nghệ - Đối tác) trong định hướng phát triển của Tập đoàn Phú Thái.

Ngoài câu chuyện quản trị nội bộ, ông Đoàn cũng chia sẻ về kế hoạch triển khai chương trình Phú Thái Grow 680 trong giai đoạn 2026 - 2033, với mục tiêu hỗ trợ 680 doanh nghiệp. Chương trình dự kiến tập trung tư vấn về chiến lược, mô hình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp thông qua các phiên làm việc theo nhóm và cố vấn chuyên sâu. Đây là kế hoạch được Tập đoàn Phú Thái xây dựng trong dịp hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập, đồng thời hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, khoảng 10% doanh nghiệp tham gia có thể được xem xét cơ hội hợp tác đầu tư nếu đáp ứng các tiêu chí phù hợp.

Việc kết nối doanh nhân giàu kinh nghiệm với thế hệ doanh nhân trẻ góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy tư duy đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp.

Theo bà Lê Thị Dung, thông qua những hoạt động kết nối và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, Liên minh Doanh nhân 8X - HANOIBA và Cộng đồng Doanh Trí mong muốn xây dựng môi trường học tập, chia sẻ tri thức và hợp tác thực chất giữa các thế hệ doanh nhân, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cộng hưởng nguồn lực để phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Liên minh Doanh nhân 8X - HANOIBA và Cộng đồng Doanh Trí dự kiến tiếp tục tổng hợp nhu cầu tư vấn của các doanh nghiệp, kết nối các chương trình mentoring (cố vấn, đồng hành) với TS. Phạm Đình Đoàn. Hai cộng đồng cũng dự kiến tổ chức một chương trình chia sẻ quy mô khoảng 100 - 200 doanh nhân vào quý I/2027, tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận kiến thức quản trị thực tiễn. Đây là một phần trong kế hoạch hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững giai đoạn 2025 - 2030 của bà Lê Thị Dung và Viện Doanh Trí.