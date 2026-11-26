Xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở

Theo đó, HĐXX nhận định, vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở, trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước. Các bị hại đã bỏ tiền mua nhà nhưng không thể đăng ký quyền sở hữu đối với các căn nhà như thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Hành vi phạm tội của các bị cáo: Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Do đó, việc điều tra, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục đối với từng bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

HĐXX đánh giá, bị cáo Lê Thanh Thản là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo biết rõ các căn nhà được xây dựng sai quy hoạch, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng tại thời điểm giao dịch. Mặc dù vậy, để bán được nhà, bị cáo đã cố ý che giấu những vi phạm, khiến các bị hại tin tưởng vào thông tin do bị cáo đưa ra, ký kết hợp đồng và thanh toán tiền mua nhà, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các bị hại, đồng thời thu lợi lớn.

Các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đều là cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước nhưng không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình vi phạm, dẫn đến không phát hiện được sai phạm để báo cáo UBND quận Hà Đông - cũ, xử lý, ngăn chặn kịp thời, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Văn Năm, Vương Đăng Quân, nguyên là lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý những sai phạm tại công trình xây dựng thuộc dự án CT6 Kiến Hưng, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo được hưởng án tù treo

Do đó, HĐXX của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt: Bị cáo Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tại tòa. Ảnh: Khánh Huy

Ở tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông - cũ, Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) và Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ) cùng bị tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài tuyên án phạt tù treo với các bị cáo, HĐXX còn phán quyết về bồi thường dân sự.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tòa tuyên bị cáo Thản 30-36 tháng tù treo về tội "Lừa dối khách hàng"; phạt tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thản vào phòng xử án. Ảnh: Khánh Huy

Phần tranh luận, bị cáo Thản trình bày, không có ý kiến về đề nghị mức án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân nhưng cho rằng, mức tiền bồi thường cho các bị hại trong vụ án cần xem xét lại vì có phần nặng nề đối với mình.

Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh không có thêm ý kiến. Trong khi 5 bị cáo còn lại đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án khoan hồng.

Người tham dự phiên tòa làm thủ tục tại cổng an ninh trước khi vào phòng xử. Ảnh: Khánh Huy

Đáng chú ý, phát biểu quan điểm tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND rất nhân văn, có ý nghĩa trong vụ án này. Nếu không có Nghị quyết, 519 căn hộ phải di dời, chủ đầu tư không có cơ hội giảm thiểu để khắc phục hậu quả như hiện tại.

Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo. Ảnh: Khánh Huy

Nhờ Nghị quyết, 440 hộ gia đình được ở lại. 79 trường hợp do quy định pháp luật, buộc phải di dời, thành phố cũng có cơ chế phù hợp. Chủ đầu tư thiện chí khắc phục theo các phương án bị hại đặt ra; cá nhân bị cáo Lê Thanh Thản đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản Thi hành án dân sự thành phố để khắc phục nghĩa vụ của mình.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Khánh Huy

Quá trình xét xử, khẳng định trước tòa, trước các bị hại có mặt tại tòa, Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng - đại diện HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Nghị quyết được ban hành nhằm hiện thực hóa các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Luật Thủ đô năm 2026, tạo hành lang pháp lý cho thành phố xử lý những tồn tại, vướng mắc trong quản lý đô thị, phát triển đô thị cũng như trật tự đô thị. Mục đích trên hết của Nghị quyết chính là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Tại tòa, bị cáo Thản khai, Công ty Bemes đã nộp 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án để đảm bảo thi hành án cho các bị hại. Phía ngân hàng cũng cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes thực hiện việc bồi thường khắc phục tại dự án CT6 Kiến Hưng.