Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản sắp hầu tòa trong vụ án CT6 Kiến Hưng

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh lừa dối 519 khách hàng

Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến những sai phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội).

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên, trong đó có 1 Thẩm phán và 2 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội làm Chủ tọa phiên tòa.

VKSND TP Hà Nội phân công Kiểm sát viên Nguyễn Thanh Lâm và Kiểm sát viên Bùi Thị Vân thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa là hai Kiểm sát viên. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 13 ngày (từ ngày 18 đến ngày 30/11).

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cùng bị đưa ra xét xử còn có 5 bị cáo, gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) và Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông).

Cả 5 bị cáo trên đều bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, ông Mai Quang Bài (SN 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) đã qua đời ngày 23/11/2024. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Mai Quang Bài.

Bị cáo Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại phiên tòa được mở hồi tháng 8/2023.

Xây dựng sai quy hoạch, thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, dự án CT6 Kiến Hưng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được phê duyệt.

Cụ thể, từ tháng 3/2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã đưa ra những thông tin quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, trong đó giới thiệu: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...”, khiến khách hàng tin tưởng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, chủ đầu tư bắt đầu bàn giao căn hộ cho các hộ dân vào sinh sống.

Quá trình thực hiện dự án, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ đạo xây dựng công trình sai quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng thêm căn hộ và xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch được phê duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, bị cáo đã chỉ đạo tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn nhà thấp tầng và xây dựng vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Đây là những căn hộ không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, dẫn đến việc khách hàng không được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Thông qua việc bán 519 căn hộ nêu trên, bị cáo Lê Thanh Thản bị xác định đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỉ đồng. Theo cáo trạng, đây cũng là số tiền thiệt hại của 519 khách hàng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ UBND phường Kiến Hưng (cũ) và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), cáo trạng xác định, mặc dù những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng diễn ra trong thời gian dài, nhưng các cá nhân có trách nhiệm đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan là căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, xử lý về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, tháng 7/2019, bị cáo Lê Thanh Thản bị Cơ quan điều tra khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản cùng các bị cáo liên quan. Tuy nhiên, sau khi xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản và nghe ý kiến của một số bị hại, Chủ tọa phiên tòa đã thông báo tạm nghỉ để Hội đồng xét xử hội ý. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử nhận thấy một số nội dung của vụ án chưa thể làm rõ tại phiên tòa nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đồng thời, Hội đồng xét xử thông báo những người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa có lời khai hoặc chưa trình báo cần liên hệ với Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để gửi đơn, cung cấp tài liệu, chứng cứ và được xem xét đưa vào tham gia tố tụng trong vụ án.