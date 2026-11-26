Ông Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ).

Chiều 26/11, sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt 6 bị cáo trong vụ án sai phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Theo đó, Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đều bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản cùng các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã quy kết.

Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở, trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, đồng thời xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước. Các bị hại đã mua nhà nhưng không thể đăng ký quyền sở hữu đối với các căn nhà như thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Hội đồng xét xử đánh giá việc điều tra, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục đối với từng bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm...