Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CAND

Trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”; bị cáo Đỗ Văn Hưng (1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ) cùng 2 cựu Chủ tịch UBND phường là Nguyễn Duy Uyển (1964), Bùi Văn Bằng (1969) và 2 cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ là Nguyễn Văn Năm (1965), Vương Đăng Quân (1958) cùng bị xét xử về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo thực hiện vi phạm nghiêm trọng quy hoạch phê duyệt dự án này.

Từ tháng 3-2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt trước đó. Đến tháng 1-2013, công trình bàn giao cho các hộ dân sinh sống, trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận mình là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề trong quá trình thực hiện dự án. Về những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Thản thừa nhận Công ty Bemes đã tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng từ khu văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại sang căn hộ để ở lâu dài.

Về hoạt động kinh doanh tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản khai mình là người trực tiếp chủ trì việc bán các căn hộ chung cư và nhà liền kề. Bị cáo Thản thừa nhận đưa ra thông tin không đúng thực tế để khách hàng tin tưởng mua căn hộ và nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng là hành vi gian dối nên thừa nhận việc bị truy tố , xét xử về tội: “Lừa dối khách hàng” là đúng.

Cũng tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lê Thanh Thản cũng đề xuất 2 phương án khắc phục hậu quả cho người mua nhà. Thứ nhất, đối với những người dân có nhu cầu chuyển sang khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí nhà để thực hiện việc chuyển đổi và nhà tại khu đô thị này đã sẵn sàng để người dân vào ở. Thứ hai, đối với những khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi và muốn nhận lại tiền, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc hoàn trả.

Liên quan đến nguồn tài chính khắc phục hậu quả, bị cáo Thản khai đã chuyển khoảng 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án trước thời điểm mở phiên tòa để đảm bảo thi hành án, hoàn trả lại cho các bị hại. Bị cáo xác nhận doanh nghiệp đã vay 1.000 tỷ đồng của ngân hàng để triển khai dự án tại khu đô thị Thanh Hà, qua đó tạo điều kiện thực hiện phương án chuyển đổi, bố trí nhà cho người dân, chứ không phải khoản tiền ngân hàng cho vay trực tiếp để hoàn trả cho các hộ dân.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 tuần. Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.