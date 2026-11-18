Bị cáo Lê Thanh Thản khai báo trước toà.

Sáng 18/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Thanh Thản cùng 5 cựu cán bộ liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Theo cáo trạng, ông Thản bị cáo buộc lừa bán 519 căn hộ không đủ điều kiện pháp lý, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Bán 519 căn hộ không đủ điều kiện pháp lý

Bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”.

Cùng vụ án, 5 bị cáo nguyên là cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ), gồm: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) và Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông). Các bị cáo này bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo thi công công trình không đúng quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Từ tháng 3/2011, bị cáo Lê Thanh Thản bị cáo buộc quảng cáo không đúng sự thật về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin công trình đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ quy định về xây dựng, giá bán đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... nhằm tạo niềm tin để khách hàng mua căn hộ.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và tháng 1/2013 được bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, quá trình xây dựng, ông Thản bị xác định đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch.

Cụ thể, đối với Khối nhà cao tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, ông Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Những căn hộ này không đủ điều kiện để được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định là hơn 531 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại cho các khách hàng.

Cán bộ quản lý thiếu trách nhiệm

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, ông Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi như nội dung vụ án và khai nhận do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Ngày 31/7/2019, bị cáo đề xuất 3 phương án khắc phục hậu quả. Trong đó, có phương án xử lý vi phạm hành chính theo quy định; phương án thỏa thuận với người mua căn hộ tại tòa CT6C để chuyển sang dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5; hoặc mua lại căn hộ, hoàn trả tiền cho khách hàng và phá dỡ tòa nhà CT6C.

Bị cáo Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Quá trình điều tra, bị cáo lựa chọn phương án thỏa thuận mua lại nhà hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng, sau đó phá dỡ tòa CT6C Kiến Hưng. Tuy nhiên, Công ty Bemes không đạt được thỏa thuận với các khách hàng. Sau đó, bị cáo đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh khoản tiền phải hoàn trả cho khách hàng theo quy định pháp luật.

Đối với nhóm cán bộ, cáo trạng xác định dự án có nhiều vi phạm trong các khâu thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu, khiến công trình không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và đưa vào giao dịch nhà ở. Mặc dù sai phạm diễn ra trong thời gian dài, các cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn vi phạm. Cơ quan tố tụng cho rằng sự thiếu trách nhiệm của nhóm cán bộ này đã góp phần dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho 519 khách hàng mua căn hộ tại dự án.

Tại phiên tòa, có đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội, UBND phường Kiến Hưng, Công ty Bemes cùng khoảng 15 luật sư tham gia. Theo thông tin tại phiên tòa, hơn 100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 tuần.