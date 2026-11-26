Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, cùng 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội.

Thay mặt HĐXX, Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh - Chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Quang cảnh HĐXX tuyên án.

Đối với 5 bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, và Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), mỗi bị cáo 24 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), bị phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Trước đó, khi trình bày bản luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị xử phạt bị cáo Lê Thanh Thản từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị cho 5 bị cáo còn lại hưởng án treo.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa tại phần tuyên án.

Quang cảnh HĐXX tuyên án.

HĐXX xác định các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, luật sư và những người tham gia tố tụng không khiếu nại về các hành vi, quyết định này.

Theo HĐXX, từ tháng 10/2010, bị cáo Lê Thanh Thản chỉ đạo Công ty Bemes thi công dự án CT6 Kiến Hưng sai quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt. Trong quá trình triển khai, cơ quan có thẩm quyền không ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án.

Tại khối nhà cao tầng, chủ đầu tư tăng diện tích xây dựng, chiều cao và số lượng căn hộ, thay đổi công năng sử dụng, đồng thời xây thêm tòa CT6C ngoài quy hoạch được duyệt. Tại khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích xây dựng, tăng số lượng căn nhà và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Bị cáo Lê Thanh Thản và các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.

HĐXX xác định trong năm 2011, để bán các căn hộ xây dựng sai quy hoạch, bị cáo Lê Thanh Thản đã đưa ra thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Bị cáo quảng cáo rằng thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Tin vào những thông tin này, khách hàng ký hợp đồng mua căn hộ

Công trình hoàn thành vào tháng 11/2012. Từ tháng 1/2013, chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người dân vào sinh sống. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền thiệt hại được xác định đối với 519 khách hàng trong vụ án.

Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.

Đối với 5 cựu cán bộ, HĐXX nhận định các bị cáo không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng tại dự án theo chức trách được giao. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo Lê Thanh Thản về việc trong quá trình thi công, Công ty Bemes không bị kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử lý vi phạm tại dự án. HĐXX xác định việc thiếu trách nhiệm của 5 bị cáo đã gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà.