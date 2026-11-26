Chiều 26/11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, thường gọi là “đại gia điếu cày”) và 5 cựu cán bộ ở Hà Nội trong vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo đó, ông Lê Thanh Thản bị tuyên mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng, thời gian thử thách 5 năm; phạt bổ sung 100 triệu sung công quỹ.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng) 24 tháng tù treo, Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng) 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm; Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng) 24 tháng tù treo, Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm; Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng) 18 tháng tù treo.

Nhóm 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và UBND quận Hà Đông cũ bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại toà.

Theo bản luận tội, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008. Sau đó, Công ty Bemes do Lê Thanh Thản làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, chủ đầu tư đã tăng diện tích xây dựng, chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, tăng số lượng căn hộ và xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch được duyệt. Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích đất xây dựng, số lượng căn hộ và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Từ tháng 3/2011, mặc dù dự án có những sai phạm về quy hoạch, xây dựng, bị cáo Thản vẫn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Tin tưởng những thông tin này, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, các căn hộ được bàn giao cho người dân vào sinh sống.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng nhưng các căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo VKS, hành vi lừa dối khách hàng của bị cáo Thản đã thu lợi bất chính hơn 531,7 tỷ đồng, đồng thời số tiền này được xác định là gây thiệt hại cho 519 khách hàng.

Đại diện VKS đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua nhà, trật tự quản lý kinh tế và uy tín của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.