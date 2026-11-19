Bị cáo Lê Thanh Thản bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm; đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Các bị cáo: Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị đề nghị mức án từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị đề nghị mức án từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xét nhân thân và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, đại diện Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Lê Thanh Thản với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, bị cáo còn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng mua căn hộ. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã có hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và hậu quả thiệt hại xảy ra tại dự án.

Đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội các bị cáo.

Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, đối với tội “Lừa dối khách hàng”, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối với người dân có nhu cầu mua nhà rằng dự án đã được phê duyệt thiết kế căn hộ, thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng và giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Những thông tin này khiến người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Tuy nhiên đến nay, do các vi phạm về trật tự xây dựng, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, những căn hộ người dân mua của chủ đầu tư không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Duy Uyển đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, các bị cáo không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng có vi phạm, dẫn đến không phát hiện được những sai phạm để báo cáo UBND quận Hà Đông (cũ) xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Bên cạnh đó, đại diện Viện Kiểm sát cũng xác định 2 bị cáo Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cũng xem xét quá trình điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án. Ngoài ra, công tố viên cũng xem xét việc bị cáo Lê Thanh Thản đã trên 70 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có thể xem xét áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo.