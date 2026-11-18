Trong đó, xác định BIDV đang quản lý các tài sản trị giá 530 tỷ đồng để bảo đảm thanh toán cho các nghĩa vụ của bị cáo Lê Thanh Thản trong việc khắc phục hậu quả vụ án hình sự liên quan đến dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes tại phường Kiến Hưng, Hà Nội tại thời điểm đó.

Ngày 16-11-2026, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội dựa vào đề nghị của Hội đồng xét xử phiên toà đầu tiên, ngân hàng đã chuyển toàn bộ 530 tỷ đồng đến tài khoản của Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và xác nhận tài khoản của Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã ghi có 530 tỷ đồng vào ngày 16-11-2026.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Khánh Huy

Về Văn bản số 505A cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes, đại diện BIDV cho rằng, theo yêu cầu của Công ty Bemes liên quan đến vấn đề khắc phục hậu quả của vụ án, trong đó, có thể xảy ra tình huống, Bemes sẽ mua lại khoảng 572 căn hộ.

Cụ thể, có 76 căn hộ của CT6A, 51 căn hộ của CT6B, 392 căn hộ của CT6C và 53 căn hộ của tầng 2 CT6ABC; tổng 572 căn hộ, với giá định giá từ 43 triệu đồng đến 44,9404 triệu đồng/m², tính ra tổng giá trị là 1.530 tỷ đồng.

Phía Công ty Bemes có đề nghị ngân hàng phát hành cam kết cấp tín dụng, xác định phía bị cáo Lê Thanh Thản có vốn tự có khoảng 530 tỷ đồng. Đồng thời, đề nghị cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng để thực hiện phương án mua lại các căn hộ này nhằm khắc phục hậu quả. Sau đó, Ngân hàng BIDV phát hành một cam kết gửi cho Công ty Bemes, xác định rõ BIDV cam kết cấp tín dụng cho khách hàng với giới hạn tối đa là 1.000 tỷ đồng, với một số điều kiện cụ thể.

Phía BIDV trình bày, Công ty Bemes là khách hàng truyền thống; điều kiện cơ bản nhất là sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phương án giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự này.

Nếu hơn 500 bị hại có sự lựa chọn nhận tiền hoặc di chuyển sang một dự án khác được UBND thành phố chấp thuận, BIDV sẽ tài trợ để Bemes có một khoản tiền tổng cộng 1.530 tỷ đồng (BIDV tài trợ 1.000 tỷ đồng, phía bị cáo Lê Thanh Thản 530 tỷ đồng).

Về việc khắc phục hậu quả, bị cáo Lê Thanh Thản trình bày, nguồn lực tài chính để khắc phục hậu quả vụ án cũng như những sai phạm tại các dự án khác là khoản tiền đang được các cơ quan chức năng tạm giữ. Đối với nguồn lực trong tương lai, bị cáo mong muốn được đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp có thể tiếp tục triển khai các dự án bất động sản tại Khu đô thị Thanh Hà.

Tại Dự án Thanh Hà, doanh nghiệp còn hơn 200 ha đất chưa được triển khai xây dựng. Bị cáo cho biết, sau khi Sở Xây dựng ban hành các quyết định liên quan, doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai khoảng 40 - 50 tòa nhà căn hộ thương mại.

Theo tính toán sơ bộ của bị cáo, nguồn thu từ việc bán các căn hộ thương mại trong giai đoạn đầu có thể đạt khoảng 10.000 tỷ đồng. Những giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án và bán sản phẩm theo giá thị trường để tạo nguồn tài chính.

Bị cáo Lê Thanh Thản cho biết, đây là nguồn lực mà doanh nghiệp dự kiến huy động để thực hiện các nghĩa vụ khắc phục hậu quả.