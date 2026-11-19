Các bị cáo được đề nghị hưởng án treo

Trước khi phiên tòa bước sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản luận tội. Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua nhà.

Các bị cáo tại phiên toà sáng nay. Ảnh: Khánh Huy

Ở tội "Lừa dối khách hàng", bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối với người dân có nhu cầu mua nhà rằng dự án đã được phê duyệt thiết kế căn hộ, thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng và giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Những thông tin này khiến người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đến nay, do các vi phạm về trật tự xây dựng, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, những căn hộ người dân mua của chủ đầu tư không được cấp "sổ đỏ", ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trình bày quan điểm. Ảnh; Khánh Huy

Trong vụ án, số lượng người bị hại rất lớn, gồm 519 người, với tổng số tiền thiệt hại hơn 531 tỷ đồng. Hành vi phạm tội còn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và uy tín của doanh nghiệp. Do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, việc đưa bị cáo Lê Thanh Thản ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Ở tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Duy Uyển, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng qua các thời kỳ, đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Các bị cáo không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng có vi phạm, dẫn đến không phát hiện được những sai phạm để báo cáo UBND quận Hà Đông - cũ, xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Bị cáo Nguyễn Văn Năm, nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ, Vương Đăng Quân, nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định các bị cáo đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bị cáo Lê Thanh Thản trong phiên toà sáng nay. Ảnh: Khánh Huy

Từ những nhận định trên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án cụ thể như sau:

Bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng": Bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông - cũ, Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ) cùng bị đề nghị mức án từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ) bị đề nghị mức án từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

79 người được hoàn trả, bồi thường 259 tỷ đồng

Về dân sự, với căn hộ nhà ở thấp tầng phải di dời, buộc Công ty Bemes trả lại số tiền đã mua; buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes bồi thường cho bị hại khoản tiền trả lại và chênh lệch giá so với giá thị trường và các khoản liên quan. Tổng cộng 2 khoản này bằng số tiền định giá tại thời điểm xét xử năm 2026; các chủ căn hộ có nghĩa vụ bàn giao lại nhà thấp tầng cho Công ty Bemes để Công ty Bemes thực hiện Quyết định xử lý hành chính của UBND thành phố Hà Nội, khắc phục hậu quả theo quy định.

Toà chuyển sang phần tranh luận. Ảnh: Khánh Huy

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng công bố 79 người được hoàn trả tiền, bồi thường. Tổng số tiền các bị hại được hoàn trả và bồi thường hơn 259 tỷ đồng; kiến nghị UBND thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp cho các bị hại còn lại như 79 bị hại được nêu, theo quy định của pháp luật. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục tạm giữ 530 tỷ đồng bị cáo Lê Thanh Thản nộp vào Thi hành án dân sự Hà Nội để giải quyết vụ án.

Lời khai của cựu Chủ tịch phường

Trước đó, trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông - cũ, Hà Nội) khai, khi người dân xung quanh chung cư phản ánh về tiếng ồn, bụi,... phường đã cử lực lượng xuống kiểm tra nhưng đơn vị thi công không hợp tác, quây tôn rất cao nên không vào kiểm tra được. Sau đó, cán bộ phường đã báo cáo UBND quận Hà Đông - cũ. Trong cuộc họp với quận, phường cũng báo cáo nhưng không thấy kiểm tra.

Các bị cáo ở nhóm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khai tại toà. Ảnh: Khánh Huy

UBND quận Hà Đông - cũ, đã lập tổ công tác kiểm tra các dự án trên địa bàn, phường không được phân công, giao nhiệm vụ kiểm tra, không đủ năng lực để kiểm tra.

Bị cáo Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - cũ) trả lời rằng, thời gian làm Phó Chủ tịch UBND phường rất ngắn, phường có qua kiểm tra nhưng đơn vị thi công không hợp tác, không làm việc và bảo vệ không cho vào công trình làm việc. Với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND phường, bị cáo đã báo cáo Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng. Phường Kiến Hưng đã có văn bản gửi báo cáo quận Hà Đông - cũ. Sau đó, bị cáo chuyển sang công tác khác.

Còn Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - cũ) trình bày, thời điểm tháng 8-2011, dự án xảy ra sự cố, bị cáo đã xuống trực tiếp dự án nhưng chỉ ở bên ngoài. Khi đó, công trình đã hoàn thiện cơ bản xong. Phường không đủ chức năng, nhiệm vụ để kiểm tra dự án trên và đơn vị không hợp tác nên phường không kiểm tra được.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị UBND thành phố Hà Nội áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với những cư dân phải di dời trong vụ án này, bảo đảm họ được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự các trường hợp khác thuộc diện phải di dời tại dự án CT6 Kiến Hưng theo kế hoạch của thành phố. Đối với các căn hộ, nhà thấp tầng được phép tồn tại, Viện kiểm sát đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.