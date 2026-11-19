Theo dữ liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), ngày 26/10, Thuế tỉnh Cà Mau đã phát thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Việt Cường, người đại diện theo pháp luật của CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu.

Nguyên nhân là doanh nghiệp còn khoản nợ thuế vượt ngưỡng quy định. Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 26/10/2026, tổng số tiền thuế mà CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu chưa thanh toán là hơn 8,6 tỷ đồng.

CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 460 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông góp vốn gồm 3 cá nhân: ông Nguyễn Việt Cường nắm giữ 51% vốn điều lệ, ông Nguyễn Ngọc Sáu sở hữu 44%, còn lại 5% thuộc về ông Nguyễn Anh Đức.

Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong 54 ngành nghề kinh doanh, trong đó sản xuất điện là lĩnh vực kinh doanh chính. Hiện công ty có 10 lao động.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy.

Đáng chú ý, Điện gió Kosy Bạc Liêu là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Kosy. Ông Nguyễn Việt Cường không chỉ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này mà còn giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy (mã chứng khoán: KOS).

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, CTCP Kosy ghi nhận doanh thu thuần gần 106 tỷ đồng, giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt vỏn vẹn 300 triệu đồng, giảm 97% so với mức gần 11 tỷ đồng của quý III/2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KOS cũng trải qua giai đoạn biến động mạnh với chuỗi giảm sàn kéo dài. Từ vùng giá 33.000–35.000 đồng/cp trong tháng 8 và đầu tháng 9/2026, thị giá KOS bắt đầu lao dốc từ nửa cuối tháng 9. Sang đầu tháng 10, cổ phiếu liên tiếp giảm sàn, có phiên mất khoảng 7% giá trị.

Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh một số cổ đông liên quan đến ban lãnh đạo Kosy bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường cùng một số tổ chức liên quan ghi nhận các giao dịch bán giải chấp. Bên cạnh đó, việc các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với KOS cũng góp phần gia tăng áp lực cung.

Đến ngày 30/10, KOS bất ngờ đảo chiều tăng trần sau chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp, với khối lượng giao dịch đột biến lên hàng chục triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, đà hồi phục không kéo dài khi thị giá nhanh chóng quay lại trạng thái giằng co và suy yếu.

Trong phiên giao dịch sáng 19/11, cổ phiếu KOS tiếp tục giao dịch quanh mức 3.150 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 2,35 triệu đơn vị. So với vùng giá hồi đầu tháng 9, thị giá cổ phiếu đã mất hơn 90%. Diễn biến này cho thấy KOS vẫn đang chịu áp lực lớn từ bên bán, trong khi lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều rõ rệt.