Chủ tịch Tập đoàn C.P. thăm và làm việc tại C.P. Việt Nam

Kỳ vọng vào con người và những cơ hội phía trước

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 14-16/9, ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P., cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn đã đến thăm Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P. Hải Dương và gặp gỡ đội ngũ C.P. Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Soopakij Chearavanont đánh giá cao những kết quả C.P. Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cán bộ, nhân viên đã đóng góp vào quá trình phát triển của công ty. Ông kỳ vọng C.P. Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực và duy trì định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P., cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Ban lãnh đạo C.P. Việt Nam trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Một trong những nội dung được Chủ tịch Tập đoàn C.P. nhấn mạnh là vai trò của đội ngũ trẻ. Ông mong muốn C.P. Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để thế hệ trẻ có cơ hội thử sức, phát huy năng lực, từng bước đảm nhận những trọng trách lớn hơn và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của công ty.

Bên cạnh yếu tố con người, Chủ tịch Soopakij cũng đề cập đến cơ hội C.P. Việt Nam có thể khai thác từ mạng lưới hoạt động của Tập đoàn. Theo ông, hệ thống đầu tư, kinh doanh và phân phối của C.P. tại nhiều quốc gia tạo điều kiện để C.P. Việt Nam kết nối nguồn lực, nhận được sự hỗ trợ từ Tập đoàn và tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng xuất khẩu.

Đây cũng được xem là cơ sở để năng lực sản xuất tại Việt Nam tăng cường kết nối với thị trường quốc tế, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi hoạt động của Tập đoàn trong quá trình phát triển.

Chủ tịch Soopakij Chearavanont cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn C.P. và C.P. Việt Nam thăm, làm việc tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P. Hải Dương.

Thông điệp này tiếp nối những định hướng ông Soopakij từng chia sẻ trong chuyến làm việc tại Việt Nam vào tháng 7/2026. Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Tập đoàn C.P. cho biết Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường chế biến sâu và nâng cao năng lực xuất khẩu tại Việt Nam.

Từ chuỗi sản xuất tích hợp đến năng lực xuất khẩu

Sau 33 năm hoạt động tại Việt Nam, C.P. Việt Nam phát triển mô hình sản xuất tích hợp Feed (thức ăn chăn nuôi) - Farm (trang trại) - Food (thực phẩm), kết nối các khâu từ sản xuất nguyên liệu, chăn nuôi đến chế biến thực phẩm.

Hiện doanh nghiệp vận hành 12 nhà máy thức ăn chăn nuôi, trong đó có 4 nhà máy thức ăn thủy sản; 2 nhà máy giết mổ, pha lóc thịt heo và 6 nhà máy chế biến thực phẩm. Trong hệ thống này có tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà phục vụ xuất khẩu, góp phần hình thành chuỗi sản xuất khép kín và nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Công nghệ và tự động hóa được ứng dụng tại nhiều công đoạn nhằm kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng cao hiệu quả sản xuất. Mô hình này được thể hiện tại Tổ hợp CPV Food Bình Phước, nơi các khâu từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống, trang trại đến giết mổ, chế biến được kết nối trong chuỗi Feed - Farm - Food.

Việc kiểm soát xuyên suốt quá trình sản xuất giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường xuất khẩu.

Ban lãnh đạo Tập đoàn C.P. và C.P. Việt Nam thăm, làm việc tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P. Hải Dương.

Từ Bình Phước, sản phẩm thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam đã được xuất khẩu sang một số thị trường như Nhật Bản, Singapore, Nga. Ngày 25/8/2026, doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc, sau khi đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chí kỹ thuật của thị trường này.

C.P. Việt Nam đang chuẩn bị các kế hoạch đầu tư tiếp theo nhằm mở rộng năng lực chế biến và xuất khẩu. Tập đoàn dự kiến đầu tư thêm 200 triệu USD để nâng công suất Tổ hợp CPV Food Bình Phước lên 2 triệu con mỗi tuần.

Bên cạnh đó, Tập đoàn C.P. dự kiến đầu tư khoảng 300 triệu USD xây dựng một nhà máy chế biến mới tại Phú Thọ. Dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực chế biến tại khu vực phía Bắc, mở rộng nguồn cung sản phẩm chế biến và góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp - thực phẩm.

Trong lĩnh vực chế biến thịt lợn, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đầu tư 100 triệu USD để hoàn thiện chuỗi giết mổ lợn sạch, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và quốc tế.

Các kế hoạch đầu tư được triển khai gắn với mục tiêu phát triển bền vững. C.P. Việt Nam đang tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và quản lý phát thải trong hoạt động sản xuất, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Cùng với đó, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và dữ liệu để theo dõi mức độ sử dụng tài nguyên, nhận diện các nguồn phát thải và hỗ trợ lựa chọn giải pháp cải thiện hiệu quả vận hành.

C.P. Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P., đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai, mở rộng phối hợp trong lĩnh vực y tế và các hoạt động xã hội.

C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. và bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên dự kiến phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa, tầm soát, tư vấn, tiêm chủng và các chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp cho cán bộ, người lao động và các đối tượng do C.P. Việt Nam đăng ký, giới thiệu.

Trong các hoạt động hướng tới cộng đồng, hai bên phối hợp thúc đẩy hiến máu tình nguyện; truyền thông, nâng cao nhận thức và vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.

C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai cũng dự kiến triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, gồm khám, tư vấn, sàng lọc và giáo dục sức khỏe; các chương trình về dinh dưỡng, phòng bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, nội dung hợp tác còn bao gồm các chương trình nhân đạo, cứu trợ, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ y tế tại các khu vực còn khó khăn.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ là một trong những hoạt động hợp tác xã hội của C.P. Việt Nam trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết, các chương trình hướng tới cộng đồng được triển khai trên cơ sở triết lý “Ba lợi ích hướng đến sự bền vững”, trong đó chú trọng lợi ích của người dân và cộng đồng.