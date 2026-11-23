Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P., vinh dự đón nhận biểu trưng vinh danh “Tập thể, doanh nghiệp đồng hành vì cộng đồng” dành cho C.P. Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, trực tiếp trao tặng. Ảnh: TTXVN

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - tổ chức nhân đạo nòng cốt, giữ vai trò cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Đồng thời, sự kiện khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, phát huy truyền thống nhân ái, kết nối các nguồn lực xã hội, chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, an toàn và phát triển bền vững.

C.P. Việt Nam là một trong 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc được vinh danh tại sự kiện, với những đóng góp trong các hoạt động nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và hỗ trợ người dân phát triển sinh kế trong suốt 33 năm hoạt động tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, có ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P.; ông Montri Suwanposri, Thành viên Hội đồng Quản trị Charoen Pokphand Foods (CPF), Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam; ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Tập đoàn C.P. đã duy trì các chương trình nhân đạo tại Thái Lan trong nhiều thập kỷ. C.P. Việt Nam cũng tiếp nối truyền thống này. Theo ông Montri Suwanposri, các hoạt động cộng đồng của doanh nghiệp được triển khai với sự tham gia của cán bộ, nhân viên, tập trung vào những địa phương và nhóm dân cư còn gặp nhiều khó khăn.

Gắn trách nhiệm cộng đồng với phát triển sinh kế

Với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, C.P. Việt Nam hiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, vận hành trang trại và chế biến thực phẩm. Doanh nghiệp tạo công việc ổn định cho hơn 31.000 người lao động làm việc tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy giết mổ, nhà máy chế biến thực phẩm, cùng hệ thống trang trại và văn phòng trên cả nước.

Từ thế mạnh của mình, bên cạnh việc cứu trợ và hỗ trợ an sinh, một hướng hoạt động khác của C.P. Việt Nam là giúp người dân khôi phục sản xuất, từng bước ổn định thu nhập sau thiên tai hoặc những biến động ảnh hưởng đến đời sống.

Trong suốt những năm qua, C.P. Việt Nam đã trao tặng tổng cộng 500.000 con gà giống, 250 tấn thức ăn chăn nuôi; đồng thời chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kiến thức sản xuất cho gần 10.000 hộ gia đình.

Khác với hình thức cứu trợ nhu yếu phẩm trong ngắn hạn, các chương trình này hướng đến việc giúp người dân có thêm điều kiện tái sản xuất, nâng cao kỹ năng và chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

"Các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của công ty luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, nhân viên. Chúng tôi đến với những địa phương còn nhiều khó khăn, gặp gỡ những người thực sự cần được hỗ trợ và cùng nhau thực hiện những việc làm thiết thực", ông Montri Suwanposri chia sẻ.

Từ chăm sóc sức khỏe đến bảo đảm an sinh

C.P. Việt Nam trao tặng con giống và thức ăn chăn nuôi cho người dân tỉnh Hải Dương khắc phục hậu quả sau bão Yagi. Ảnh: C.P. Việt Nam

Từ năm 1993 đến nay, các chương trình nhân ái của C.P. Việt Nam đã tiếp cận khoảng 26 triệu lượt người, với tổng giá trị đóng góp bằng tiền mặt hơn 200 tỷ đồng. Các hoạt động tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có chăm sóc sức khỏe, cứu trợ khẩn cấp, giáo dục và an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp đã vận động hơn 1 triệu đơn vị máu, với hơn 100.000 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu; đào tạo 620 nhân viên sơ cấp cứu và huy động lực lượng tình nguyện tham gia hơn 50.000 lượt cứu trợ. Các chương trình khám, chữa bệnh đã tiếp cận hơn 411.000 lượt người, cùng 1.604 ca phẫu thuật mắt.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, C.P. Việt Nam đã trao tặng 12 triệu khẩu trang y tế, đóng góp 50 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19, đồng thời cung cấp vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho người dân, lực lượng tuyến đầu.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, các chương trình trao học bổng, túi an sinh và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được triển khai tại nhiều địa phương. Thông qua phối hợp với Food Bank Việt Nam, khoảng 84 triệu kg thực phẩm đã được hỗ trợ đến hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động này phản ánh nhiều hình thức tham gia của doanh nghiệp vào công tác xã hội, từ đóng góp nguồn lực tài chính, vật chất đến huy động người lao động và phối hợp với các tổ chức để đưa nguồn lực đến đúng nhóm cần giúp đỡ.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết trong 33 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp duy trì triết lý "Ba lợi ích hướng đến sự bền vững", trong đó đặt lợi ích của đất nước và người dân nơi doanh nghiệp hoạt động lên trước lợi ích của công ty.

"Tôi tin rằng các hoạt động thiện nguyện và vì cộng đồng sẽ tạo ra giá trị lâu dài khi không chỉ đáp ứng những nhu cầu cấp thiết mà còn mở ra cơ hội để mọi người tự chủ hơn trong cuộc sống, đặt nền tảng cho những thay đổi tích cực trong tương lai", ông Pawalit Ua-amornwanit chia sẻ.