Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong chuyến công tác tại Việt Nam vào ngày 22 và 23/11/2026, ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. vinh dự đón nhận biểu trưng vinh danh “Tập thể, doanh nghiệp đồng hành vì cộng đồng” dành cho C.P. Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trực tiếp trao tặng.

Nghi thức trao tặng biểu trưng diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam được tổ chức sáng ngày 23/11/2026 tại Hà Nội. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Tập đoàn C.P. có ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P.; ông Montri Suwanposri, Thành viên Hội đồng Quản trị Charoen Pokphand Foods (CPF), Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam; ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

C.P. Việt Nam là một trong 80 Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc, được vinh danh “Tập thể, doanh nghiệp đồng hành vì cộng đồng”, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng của doanh nghiệp trong hành trình 33 năm C.P. Việt Nam bền bỉ chung tay cùng các đối tác chăm sóc cho người dân Việt Nam có một cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần lan tỏa lòng tốt, kết nối yêu thương, làm đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc.

Tập đoàn C.P. đã duy trì các chương trình nhân đạo tại Thái Lan trong nhiều thập kỷ. C.P. Việt Nam cũng tiếp nối truyền thống này. “Các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của công ty luôn được đông đảo nhân viên tình nguyện tham gia. Chúng tôi đến với những nơi còn nhiều khó khăn, gặp những người thật sự cần được giúp đỡ. Mọi người cùng nhau góp sức để giúp đỡ cộng đồng qua những việc làm thiết thực, cùng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Đây cũng là một phần trong văn hóa nghiệp”, ông Montri Suwanposri, Thành viên Hội đồng Quản trị CPF, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị C.P. Việt Nam chia sẻ.

26 triệu lượt người được giúp đỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ năm 1993 đến nay, các hoạt động nhân ái của C.P. Việt Nam đã giúp đỡ khoảng 26 triệu lượt người, với tổng giá trị đóng góp bằng tiền mặt tương ứng hơn 200 tỷ đồng.

Những đóng góp này được thực hiện thông qua nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, từ chăm sóc sức khỏe, cứu trợ khẩn cấp đến an sinh xã hội và phát triển sinh kế.

Trong lĩnh vực chăm sóc y tế và sức khỏe cộng đồng, C.P. Việt Nam đã vận động hơn 1 triệu đơn vị máu, với hơn 100.000 lượt cán bộ nhân viên tham gia máu, đào tạo 620 nhân viên sơ cấp cứu và huy động lực lượng tình nguyện tham gia hơn 50.000 lượt cứu trợ. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ khám chữa bệnh cho hơn 411.000 lượt người, thực hiện 1.604 ca mổ mắt và triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong dịch COVID-19, C.P. Việt Nam đã trao tặng 12 triệu khẩu trang y tế, đóng góp 50 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng COVID-19, cùng nhiều vật tư y tế và nhu yếu phẩm hỗ trợ cộng đồng.

Các hoạt động trao học bổng, túi an sinh và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được doanh nghiệp duy trì. C.P. Việt Nam đồng hành cùng Food Bank Việt Nam hỗ trợ khoảng 84 triệu kg thực phẩm đến hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn.

Tạo công ăn việc làm, trao sinh kế bền vững

Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. (giữa), ông Montri Suwanposri, Thành viên HĐQT Charoen Pokphand Foods (CPF), Phó Chủ tịch HĐQT C.P. Việt Nam (thứ 4 từ phải sang), ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) cùng các lãnh đạo C.P. Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, C.P. Việt Nam hiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, vận hành trang trại và chế biến thực phẩm. Doanh nghiệp tạo công việc ổn định cho hơn 31.000 người lao động làm việc tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy giết mổ, nhà máy chế biến thực phẩm, cùng hệ thống trang trại và văn phòng trên cả nước.

Trong những nỗ lực giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của thiên tai hay gặp khó khăn, C.P. Việt Nam chú trọng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, hướng đến ổn định cuộc sống lâu dài.

Doanh nghiệp đã trao tặng 500.000 gà giống và 250 tấn thức ăn chăn nuôi. Phát huy thế mạnh chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong ngành chăn nuôi, nông nghiệp, C.P. Việt Nam còn chuyển giao kỹ thuật, đồng hành cùng gần 10.000 hộ gia đình trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để sản xuất hiệu quả, phát triển sinh kế bền vững.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam cho biết, trong suốt 33 năm hoạt động tại Việt Nam, C.P. Việt Nam luôn kiên định với triết lý “Ba lợi ích hướng đến sự bền vững”, đặt lợi ích của đất nước và người dân nơi doanh nghiệp hoạt động lên trước lợi ích của công ty.

“Tôi tin rằng các hoạt động thiện nguyện và vì cộng đồng sẽ đem lại giá trị lâu dài khi vừa giúp giải quyết những nhu cầu cấp thiết, vừa đem lại cơ hội để mọi người tự chủ hơn trong cuộc sống, đặt nền tảng cho những thay đổi bền vững trong tương lai”, ông Pawalit Ua-amornwanit cho biết.