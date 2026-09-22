Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ từ ngày 23 đến 25-9

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14-5-2026. Ảnh: AP

Ngày 21-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến 25-9 theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Theo ông Guo Jiakun, trong chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Trump về các vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ Trung - Mỹ, cũng như hòa bình và phát triển của thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các chuyến thăm lẫn nhau của nguyên thủ hai nước trong vòng 6 tháng có ý nghĩa quan trọng, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với Washington, xử lý thỏa đáng những bất đồng và thúc đẩy quan hệ song phương.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại Mỹ - Trung tại New York ngày 20-9. Cuộc đàm phán kéo dài khoảng 8 giờ, với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cùng các quan chức hai nước. Theo Tân Hoa xã, hai bên đã thảo luận những vấn đề kinh tế, thương mại quan trọng cùng quan tâm, việc thực hiện các nhận thức chung đạt được trong những cuộc đàm phán trước đó, đồng thời trao đổi về các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau cuộc gặp, ông Bessent đánh giá các cuộc thảo luận về thương mại và AI là tích cực. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi về việc thiết lập một cơ chế đối thoại AI nhằm thảo luận các rủi ro có thể phát sinh từ công nghệ này. Washington đề xuất xây dựng cơ chế thông báo giữa hai nước về những sự cố AI có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Hai bên cũng dự kiến thảo luận các vấn đề như nguy cơ từ những hệ thống AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát, các cuộc tấn công mạng sử dụng AI và những rủi ro liên quan đến AI và vũ khí sinh học.

Bên cạnh AI, thương mại tiếp tục là nội dung trọng tâm. Mỹ và Trung Quốc thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại hiện nay, đồng thời xem xét giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa không nhạy cảm. Tuy nhiên, hai bên chưa thống nhất về thời gian gia hạn. Washington đề xuất kéo dài thêm 6 tháng, trong khi Bắc Kinh muốn duy trì thỏa thuận đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump. Một số bất đồng liên quan đến việc thực hiện các cam kết về đất hiếm cũng chưa được giải quyết. Hai bên đồng thời tiến tới thiết lập một hội đồng thương mại, nhằm xác định các mặt hàng không nhạy cảm có thể được trao đổi với mức thuế thấp hơn. Theo phía Mỹ, các nhóm hàng được xem xét có thể bao gồm hàng tiêu dùng Trung Quốc và các sản phẩm năng lượng, nông nghiệp, thiết bị y tế của Mỹ.

Trong chuyến thăm Mỹ, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi thêm về thương mại, thuế quan, công nghệ, nông sản, AI và một số vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình Iran.

Chuyến thăm của ông Tập diễn ra sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hồi tháng 5. Khi đó, hai nhà lãnh đạo đã đạt một số nhận thức chung về quan hệ song phương và thống nhất tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến còn gặp nhau tại Hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc vào tháng 11. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẽ mời Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12.

Việc lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc liên tục duy trì tiếp xúc cấp cao diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn nhiều bất đồng về thương mại, công nghệ và một số vấn đề chiến lược, song đồng thời tìm cách duy trì các kênh đối thoại và ổn định quan hệ song phương.