Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/11 đến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp ra sân bay quốc tế Bảo An đón nhà lãnh đạo Mỹ, trong một nghi thức ngoại giao đặc biệt trang trọng.

Thảm đỏ được trải từ khu vực đón tiếp đến chân cầu thang chuyên cơ Không lực Một. Khi ông Trump bước xuống máy bay, 2 nhà lãnh đạo bắt tay và ôm nhau trước khi cùng tham gia nghi thức chào cờ.

Điểm nhấn của lễ đón là màn trình diễn trên không của các tiêm kích thuộc đội biểu diễn Bát Nhất, Không quân Trung Quốc.

Những chiếc máy bay bay qua khu vực sân bay và nhả khói màu, tạo thành màn chào mừng dành cho Tổng thống Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng đi trên thảm đỏ, giữa hàng quân danh dự bồng súng chào và những người cầm quốc kỳ Mỹ, Trung Quốc. Kết thúc nghi thức, ông Tập và ông Trump lên xe chuyên dụng riêng rồi rời sân bay.

Tại Thâm Quyến, Tổng thống Trump dự kiến tham dự các hoạt động trong khuôn khổ APEC, diễn ra ngày 18-19/11. Theo lịch trình được công bố, ông cũng có kế hoạch gặp Chủ tịch Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc trao đổi ba bên ngày 19/11.

Giới chức Mỹ cho biết ông Trump muốn thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, vấn đề xung đột Ukraine không nằm trong những chủ đề ông dự định đưa ra.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các cường quốc.

Trong khi đó, Điện Kremlin cảnh báo không nên đánh giá quá cao ý nghĩa của cuộc gặp ba bên.

Moskva cho biết các cuộc trao đổi riêng giữa ông Putin và ông Trump vẫn đang được chuẩn bị, nhưng Tổng thống Mỹ chưa xác nhận khả năng gặp trực tiếp người đồng cấp Nga.

Trung Quốc là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á kéo dài 4 ngày của ông Trump, sau khi ông tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Manila, Philippines.