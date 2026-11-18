5 tiêm kích Trung Quốc bay biểu diễn trong lễ đón ông Trump Năm tiêm kích J-10C thuộc Đội bay biểu diễn Bát Nhất của Không quân Trung Quốc bay qua sân bay trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Thâm Quyến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống khỏi chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Thâm Quyến khi ông đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 18/11.

Theo Reuters, khi bước xuống chuyên cơ Không lực Một, ông Trump giơ tay và hướng về phía ông Tập đang đứng chờ dưới chân cầu thang. Mang dòng chữ "Chào mừng đến Thâm Quyến", cỗ máy trải thảm đỏ tự động nhanh chóng tiến về phía trước, thả tấm thảm xuống đường băng với tốc độ và độ chính xác mà một đội nhân viên khó có thể thực hiện bằng phương pháp thủ công. Đây là một phần trong công tác chuẩn bị của thành phố nhằm đón tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự Hội nghị cấp cao APEC tuần này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trực tiếp ra sân bay đón Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tới Thâm Quyến dự Hội nghị cấp cao APEC. Hai nhà lãnh đạo sau đó tiến đến gần và ôm nhau trong giây lát. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi ông Trump bước xuống chuyên cơ Không lực Một.

Quốc thiều Mỹ và Trung Quốc được cử hành trong lễ đón Tổng thống Donald Trump tại Thâm Quyến. Ông Trump đứng nghiêm, giơ tay chào theo nghi thức quân đội khi quốc thiều Mỹ vang lên. Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump tiếp tục trò chuyện trực tiếp mà không cần phiên dịch. Ông Trump còn vỗ nhẹ vào cánh tay nhà lãnh đạo Trung Quốc trong lúc trao đổi, theo SCMP.

Ông Trump là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm thành phố Thâm Quyến - thành phố là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Trong thời gian ở thành phố được mệnh danh là trung tâm công nghệ của Trung Quốc, ông Trump dự kiến có các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sánh bước cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến sân bay Thâm Quyến để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Trung Quốc trực tiếp ra sân bay đón một nguyên thủ nước ngoài trong chuyến thăm chính thức. Chủ tịch Trung Quốc dành cho Tổng thống Mỹ mức độ trọng thị tương đương những gì Mỹ từng thể hiện với phái đoàn Trung Quốc trong chuyến thăm của ông Tập tới Mỹ hồi tháng 9, dù chuyến đi Thâm Quyến lần này không phải một chuyến thăm cấp nhà nước.

Đại diện thanh niên Trung Quốc đứng thành hàng dài tại sân bay, tay cầm hoa cùng quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc để chào đón Tổng thống Trump. Lễ đón có sự tham gia của đội quân nhạc. Đội tiêu binh danh dự Trung Quốc đứng nghiêm trang hai bên khi thảm đỏ được trải ra, dẫn tới chuyên cơ của Tổng thống Mỹ.

Phương Linh