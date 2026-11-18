Tối 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì tiệc chiêu đãi và chương trình giao lưu văn hóa dành cho các nhà lãnh đạo cùng phu nhân, phu quân tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến nhân dịp các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Các nhà lãnh đạo cùng các phu nhân, phu quân chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 18/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân, bà Ngô Phương Ly, tại tiệc chiêu đãi của nước chủ nhà Trung Quốc tối 18/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Thủ tướng Canada Mark Carney.

Reuters đưa tin, buổi tiệc được tổ chức tại sảnh Tương Mật, một không gian rộng với thảm trải sàn mang hai tông màu xanh pastel và vàng nhạt. Khu vực sân khấu được bố trí bàn tiệc hình chữ nhật dành riêng cho các nhà lãnh đạo. Phần còn lại của hội trường có khoảng 35 bàn tròn, mỗi bàn được trang trí bằng những bình hoa hồng màu hồng. Theo chương trình được công bố, đêm tiệc có tổng cộng 22 tiết mục âm nhạc, mở đầu bằng ca khúc dân ca Trung Quốc nổi tiếng "Hoa nhài".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến về phía Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước buổi tiệc chiêu đãi. Theo SCMP, sau khi bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trump quay sang chào bà Bành Lệ Viên. Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc chủ động đưa tay ra bắt tay Tổng thống Mỹ, sau đó hai người đứng đối diện và trò chuyện trực tiếp. Ông Tập đứng giữa, theo dõi cuộc trao đổi.

Trước khi toàn thể nhà lãnh đạo chụp ảnh chung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trò chuyện thì Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến đến. Ông Putin bắt tay ông Trump rồi cùng tham gia cuộc trao đổi. Khoảnh khắc này thu hút sự chú ý khi diễn ra chỉ một ngày trước cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa ba nhà lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước buổi tiệc chào mừng.

Tại tiệc chiêu đãi, Chủ tịch Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng và có bài phát biểu, trong đó đề cập chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao APEC diễn ra vào ngày hôm sau, theo Tân Hoa xã. Ông cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những biện pháp mở rộng sự cởi mở giữa các nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, "cởi mở, đổi mới và hợp tác" là những giá trị định hình APEC kể từ khi diễn đàn được thành lập, góp phần đưa khu vực châu Á - Thái Bình Dương trở thành "động lực tăng trưởng năng động nhất thế giới".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tham dự tiệc chiêu đãi. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hye-kyung xuất hiện trong bộ hanbok màu trắng, sánh bước bên Tổng thống Lee Jae Myung.

Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đến dự tiệc chào mừng Hội nghị Lãnh đạo Kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến tối 18/11.

Nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã có mặt và trò chuyện tại hội trường tiệc chiêu đãi. Trong số này có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và trợ lý Natalie Harp. Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế Kirill Dmitriev (ảnh cuối) cũng tham dự sự kiện. Theo TASS, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc trao đổi với đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev trước khi tiệc chiêu đãi chính thức bắt đầu.

Theo SCMP, các nhà lãnh đạo tham dự APEC được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì, với thực đơn lấy ẩm thực Quảng Đông làm chủ đạo, kết hợp một số món ăn mang phong cách quốc tế. Các món ăn được phục vụ cùng rượu vang từ vùng Ninh Hạ, Trung Quốc. Bữa tiệc mở đầu bằng món khai vị lạnh mang tên "Thành phố Đại Bằng", tiếp đến là súp bong bóng cá nấu cùng ô liu Trung Quốc và tôm hùm xào gừng, hành lá. Thực đơn còn có cá mú hấp xì dầu, bít tết bò ăn kèm nấm và món nấm bụng dê nấu cùng cải thảo non, hạt dẻ trong nước sốt nghệ tây.

Ở giữa bữa tiệc, các vị khách được phục vụ ba loại dim sum đặc trưng của Quảng Đông. Món tráng miệng gồm chè đậu đỏ nấu vỏ quýt và hạt sen, bánh ngọt, trái cây tươi cùng kem. Cà phê và trà được phục vụ vào cuối bữa. Đồ uống cũng mang đậm dấu ấn Trung Quốc, với rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon Diaoyutai niên vụ 2019, vang trắng niên vụ 2020 từ vùng Ninh Hạ và rượu vang vải thiều của Quảng Đông.

Phương Linh