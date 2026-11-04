Chủ tịch tăng sở hữu giữa lúc DIC Corp mắc kẹt hàng nghìn tỷ đồng tại dự án dở dang

Theo thông tin công bố, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) đã hoàn tất mua 5 triệu cổ phiếu DIG. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ tăng từ gần 28,8 triệu đơn vị lên gần 33,8 triệu đơn vị, tương đương 4% vốn điều lệ.

Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường vừa nâng tỷ lệ sở hữu lên 4% vốn điều lệ.

Cùng thời điểm, bà Vũ Thị Thu Hương, vợ Tổng giám đốc DIC Corp Nguyễn Quang Tín, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DIG. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 13/11/2026.

Động thái gia tăng sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường diễn ra sau giai đoạn vị lãnh đạo này cùng một số thành viên trong gia đình liên tiếp bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DIG.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG vừa trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể. Tính từ ngày 17/10/2025 đến ngày 04/11/2026, thị giá cổ phiếu này đã giảm 60,6%, từ mức 24.600 đồng xuống còn 9.500 đồng/cp. Hiện DIG đang giao dịch dưới đường trung bình động MA200.

Việc lãnh đạo doanh nghiệp và người có liên quan gia tăng sở hữu có thể được xem là tín hiệu đáng chú ý về kỳ vọng đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, giao dịch nội bộ không đồng nghĩa với việc cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn về mặt định giá hay triển vọng kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của DIC Corp đạt gần 761,4 tỷ đồng, giảm 43,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 641 tỷ đồng, giảm 46,5%.

Sự suy giảm doanh thu kéo theo lợi nhuận gộp giảm 50,9%, xuống còn hơn 160 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 24,4% xuống khoảng 21%.

Đáng chú ý, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết chuyển từ mức lãi hơn 23 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang lỗ hơn 8 tỷ đồng trong quý III/2026.

Kết quả, DIC Corp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 69,2 tỷ đồng, giảm 64,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 96 tỷ đồng, giảm hơn 62%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt gần 1.519 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 202,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ.

Dù vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 50,6% kế hoạch doanh thu và 40,3% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, DIG cần đạt thêm khoảng 358 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DIC Corp đạt hơn 20.028 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho đạt gần 6.208 tỷ đồng, chiếm khoảng 31% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 5.880 tỷ đồng, tương đương khoảng 29,4%.

Đây là hai khoản mục cần được theo dõi sát đối với một doanh nghiệp bất động sản, bởi chúng phản ánh lượng vốn đang nằm trong quá trình phát triển dự án, giao dịch và thu hồi công nợ.

Mặt khác, hàng nghìn tỷ đồng của DIC Corp vẫn được ghi nhận tại các dự án chưa hoàn thành, trong đó có Long Tân, Nam Vĩnh Yên, khu dân cư P4 Hậu Giang và A2 - Vũng Tàu Center Point.

Riêng dự án Nam Vĩnh Yên ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang khoảng 2.241 tỷ đồng. Khu dân cư P4 Hậu Giang có khoảng 1.111 tỷ đồng, Long Tân hơn 1.070 tỷ đồng và A2 - Vũng Tàu Center Point khoảng 858 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại dự án Long Tân, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản tạm ứng đền bù giải phóng mặt bằng hơn 2.778 tỷ đồng. Nếu cộng với chi phí dở dang, tổng vốn đã ghi nhận tại dự án này ước tính khoảng 3.849 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp giảm 43,5% so với đầu năm, xuống còn khoảng 1.265 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn hạn đạt gần 633 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay dài hạn ở mức khoảng 632 tỷ đồng.

So với tổng tài sản hơn 20.000 tỷ đồng, dư nợ vay của DIC Corp hiện không quá lớn. Doanh nghiệp cũng ghi nhận lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 5.372 tỷ đồng, trong đó tiền gửi có kỳ hạn chiếm phần đáng kể.

Một điểm khác cần theo dõi là khoản phải trả ngắn hạn khác của DIC Corp tăng lên gần 4.993 tỷ đồng, trong đó có khoản tiền khách hàng đặt chỗ mua bất động sản. Khoản tiền này góp phần tạo dòng tiền kinh doanh dương trong 9 tháng đầu năm.

Dù vậy, tiền đặt chỗ không hoàn toàn tương đương nguồn vốn chủ sở hữu hay lợi nhuận đã thực hiện. Khả năng chuyển hóa thành doanh thu và dòng tiền bền vững vẫn phụ thuộc vào tiến độ giao dịch, bàn giao sản phẩm và các điều kiện liên quan.