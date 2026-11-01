Chủ tịch sở hữu 160 xe động cơ V8 Mỹ công khai chê ô tô châu Âu 'như hộp diêm'

Trong cuộc trò chuyện với trang The Drive bên lề chặng đua Công thức 1 (F1) tại Mỹ, Chủ tịch FIA Mohammed Ben Sulayem chia sẻ niềm đam mê với những chiếc ô tô Mỹ cỡ lớn, đặc biệt là các mẫu xe sử dụng động cơ V8.

Ông cho biết tình yêu dành cho dòng xe này bắt nguồn từ môi trường sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi có đường sá rộng rãi và giá nhiên liệu tương đối thấp, tương tự Mỹ. Theo ông, đây là những điều kiện lý tưởng để sử dụng các mẫu xe có kích thước lớn và động cơ dung tích cao.

“Tôi yêu những chiếc xe V8 của Mỹ. Ngay cả ngày nay ở Mỹ, mọi thứ vẫn xoay quanh động cơ V8. Tiếng động cơ gầm rú, cảm giác tự do và những chiếc xe to lớn tạo nên sức hút riêng”, Ben Sulayem chia sẻ.

Vị Chủ tịch FIA cũng đưa ra nhận xét khá hài hước khi so sánh ô tô Mỹ với xe châu Âu. Theo ông, những chiếc xe Mỹ cỡ lớn tạo được sự hiện diện nổi bật trên đường, trong khi ô tô tại châu Âu thường nhỏ bé như những chiếc hộp diêm.

Bộ sưu tập siêu xe triệu USD vẫn không phải niềm đam mê lớn nhất

Mohammed Ben Sulayem vốn nổi tiếng với bộ sưu tập ô tô đa dạng, từ những mẫu siêu xe hiện đại có giá trị cao đến các dòng xe thể thao kinh điển.

Trong gara của ông có những cái tên đáng chú ý như Mercedes-AMG One, Ferrari Daytona SP3, Bugatti Bolide, Koenigsegg Agera RS, Lexus LFA và GMA T.50. Bộ sưu tập còn có các mẫu xe huyền thoại như Jaguar XJ220, Mercedes-Benz 300SL và Ferrari F40.

Đáng chú ý, ông còn sở hữu một chiếc bán tải Studebaker được nâng cấp với động cơ lấy từ BMW M3 thế hệ F80. Đây là một ví dụ cho thấy sở thích của Ben Sulayem không chỉ dừng ở việc sưu tầm những mẫu xe nguyên bản đắt tiền.

Dù không tiết lộ tổng số xe đang sở hữu cũng như giá trị chính xác của bộ sưu tập, Ben Sulayem cho biết ông có tới 160 chiếc ô tô Mỹ sử dụng động cơ V8.

Tuy nhiên, điều khiến ông hào hứng nhất lại không phải việc sở hữu những siêu xe đắt đỏ, mà là quá trình tự tay cải tiến và phục chế xe.

“Tôi thích tự độ lại những chiếc xe của mình. Tôi không phải kiểu người chỉ cần trả vài trăm nghìn USD cho một công ty rồi chờ nhận xe hoàn thiện. Điều khiến tôi yêu thích là cả hành trình thực hiện”, ông nói.

Theo Ben Sulayem, quá trình này có thể bao gồm thay đổi kết cấu khung gầm, di chuyển động cơ, điều chỉnh hệ thống treo, nâng cấp phanh, bánh xe và hệ thống lái. Mục tiêu không chỉ là tăng công suất mà còn cải thiện khả năng vận hành, vào cua và phanh của những chiếc xe vốn được thiết kế theo triết lý ưu tiên sự thoải mái trên đường trường.

Chọn Cadillac nếu chỉ được giữ lại một chiếc xe

Khi được hỏi sẽ giữ lại mẫu xe nào nếu buộc phải lựa chọn duy nhất một chiếc trong bộ sưu tập xe Mỹ, Ben Sulayem nhanh chóng nhắc đến Cadillac.

Ông đặc biệt yêu thích những mẫu xe có kích thước lớn, thường được ví như những chiếc “du thuyền trên đường”. Ngoài Cadillac, Chrysler Imperial và Lincoln cũng là những thương hiệu có vị trí đặc biệt trong sở thích của vị Chủ tịch FIA.

Dù vậy, ông thừa nhận những chiếc xe cỡ lớn đời cũ không phải lúc nào cũng có khả năng vận hành tương xứng với sức mạnh động cơ. Đây cũng là lý do ông muốn nâng cấp hệ thống phanh, lốp và các thành phần cơ khí để cải thiện độ an toàn cũng như khả năng kiểm soát xe.

Với Ben Sulayem, việc phục chế một chiếc xe không kết thúc khi phương tiện đã hoàn thiện và có thể vận hành. Sau mỗi lần nâng cấp, ông lại tìm thấy những chi tiết khác cần cải thiện, từ đó tiếp tục thực hiện dự án mới.

“Tôi không muốn chọn ra một chiếc xe yêu thích nhất. Những chiếc xe tôi thích hơn cả, cũng là những chiếc tôi thực sự lái, chính là những chiếc xe Mỹ do mình tự độ lại”, ông chia sẻ.

Bên cạnh vai trò đứng đầu FIA, Mohammed Ben Sulayem từng là tay đua rally nổi tiếng tại Trung Đông. Niềm đam mê với xe hơi vì thế không chỉ đến từ hoạt động sưu tầm, mà còn gắn với kinh nghiệm thi đấu và sự quan tâm đến kỹ thuật vận hành.

Trong bối cảnh F1 đang bước vào giai đoạn cuối mùa giải 2026, Ben Sulayem cũng đang thúc đẩy ý tưởng đưa động cơ V8 trở lại giải đua danh giá nhất thế giới. Sở thích cá nhân dành cho động cơ V8 của ông là điều dễ nhận thấy, dù việc lựa chọn cấu hình động cơ cho F1 vẫn phải dựa trên các yếu tố kỹ thuật, chi phí và định hướng phát triển của giải đấu.

(Theo The Drive)