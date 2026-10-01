Chủ tịch quyền lực CLB bóng đá châu Âu vừa bị bắn tử vong tại chỗ là ai?

Theo truyền thông Bulgaria, khoảng 1h sáng ngày 30/9, một vụ tấn công xảy ra tại biệt thự thuộc sở hữu của doanh nhân Iliyan Filipov, người sở hữu tập đoàn vận tải PIMK và là cổ đông đa số của CLB Botev Plovdiv, Bulgaria.

Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát phong tỏa các tuyến đường trọng yếu ra vào thành phố Plovdiv, đồng thời triển khai lực lượng truy tìm nghi phạm và bảo vệ hiện trường.

Công tố viên quận Plovdiv Vanya Hristeva cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực lần theo các manh mối để làm rõ vụ việc.

CLB Botev Plovdiv đang thi đấu ở giải VĐQG Bulgaria.

Cái chết của ông Filipov gây chấn động CLB Botev Plovdiv và người hâm mộ đội bóng. Trong thông cáo, CLB bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của chủ tịch và gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân, bạn bè của ông.

Đối với Botev Plovdiv, ông Filipov được xem là người có vai trò quan trọng trong quá trình vực dậy đội bóng. CLB cho biết ông đã góp phần cứu đội khỏi khó khăn vào mùa hè năm 2025 và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của đội.

Botev Plovdiv từng giành chức vô địch Bulgaria nhưng sau đó trải qua giai đoạn suy thoái. Dưới thời ông Filipov, đội bóng từng bước trở lại và đạt thành tích đáng chú ý với chức vô địch Cúp Quốc gia Bulgaria mùa giải 2023/24.

Doanh nhân Iliyan Filipov bị bắn tử vong. ↵

Một trong những dấu ấn được CLB nhắc đến là việc ông Filipov đóng góp vào dự án tái thiết sân vận động Hristo Botev. Đội bóng khẳng định tên tuổi và những đóng góp của ông sẽ được ghi nhớ trong lịch sử CLB.