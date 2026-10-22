Chủ tịch Quốc hội: Việc kiểm soát đầu cơ đất đai phải được thực hiện mạnh mẽ

Cho ý kiến tại Tổ 2 (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh) về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Luật Đất đai năm 2024 đã thể chế hóa nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết số 18. Trong đó có việc bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất theo hướng thị trường, mở rộng quyền của người sử dụng đất, gắn thu hồi đất với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tuy nhiên, sau hơn một năm thực hiện, đặc biệt khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều điểm nghẽn đã bộc lộ, tập trung ở các vấn đề quy hoạch, định giá đất, thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lần sửa đổi này phải hướng tới xây dựng Luật Đất đai mang tính khung, quy định những nguyên tắc cốt lõi, đồng thời có cơ chế linh hoạt để thích ứng với thực tiễn, tránh phải sửa đổi liên tục.

Giữ nguyên tắc giá đất phù hợp với thị trường nhưng không tuyệt đối hóa nguyên tắc thị trường thuần túy

Đề cập đến những nội dung trọng tâm cần sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước hết phải điều chỉnh hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, cần rà soát các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trước đây, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp tỉnh và cấp xã; đồng thời nghiên cứu cơ chế sử dụng quy hoạch đô thị, nông thôn thay thế quy hoạch sử dụng đất tại những nơi đã có quy hoạch chi tiết phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận

“Quy hoạch phải động, theo thị trường và thực tế, có cơ chế điều chỉnh linh hoạt khi thay đổi hành chính hoặc chiến lược phát triển, tránh ách tắc tiếp cận đất đai”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đây là “nguyên nhân gốc rễ” của nhiều vướng mắc hiện nay.

Về cơ chế định giá đất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hoàn thiện các quy định theo hướng cân bằng giữa yếu tố thị trường với yêu cầu ổn định, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần giữ nguyên tắc giá đất phù hợp với thị trường nhưng không tuyệt đối hóa nguyên tắc thị trường thuần túy, “bởi điều này có thể dẫn đến bảng giá đất tăng đột biến, làm tăng chi phí bồi thường, tiền sử dụng đất và khiến nhiều dự án đình trệ”.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định rõ hệ số điều chỉnh giá đất, vùng giá trị, thửa đất chuẩn; hoàn thiện phương pháp định giá và cơ chế điều chỉnh bảng giá đất khi thị trường có biến động lớn. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra độc lập, công khai phương pháp định giá và dữ liệu đầu vào, xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất quốc gia thống nhất, liên thông, cập nhật thường xuyên.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, bảo đảm tất cả các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều được cập nhật, quản lý thống nhất. Không thể để tình trạng đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng cơ quan nhà nước không quản lý được đầy đủ thông tin, dẫn đến bất cập trong chuyển nhượng, thế chấp và các giao dịch khác.

“Mục tiêu lâu dài của việc hoàn thiện cơ chế giá đất là giảm khiếu kiện, hạn chế thất thu ngân sách, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch, có khả năng dự báo”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền của người dân và hiệu quả thực hiện dự án.

Phải kiểm soát đầu cơ, thổi giá đất, không để thị trường bị méo mó

Liên quan đến giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng linh hoạt, giảm thủ tục hành chính cho người sử dụng đất.

Trong đó, nghiên cứu cho phép nhà đầu tư linh hoạt lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất một lần hoặc hằng năm, kể cả đối với một số dự án đã triển khai; rà soát, thu hẹp những trường hợp bắt buộc đấu giá, đấu thầu khi không phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, cần quy định rõ hơn tiêu chí đánh giá năng lực nhà đầu tư, bảo đảm đồng bộ với Luật Đầu tư, tránh chồng chéo thủ tục.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế điều tiết địa tô chênh lệch và kiểm soát đầu cơ đất đai; cho rằng cần thể chế hóa rõ hơn cơ chế Nhà nước điều tiết phần giá trị đất đai tăng thêm do quy hoạch, đầu tư hạ tầng và các hoạt động đầu tư của Nhà nước mang lại.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tình trạng đầu cơ, thổi giá đất, thực hiện các giao dịch mua bán lòng vòng, khiến thị trường đất đai bị méo mó trong thời gian qua. Có những trường hợp tổ chức, cá nhân không có năng lực tài chính thực chất nhưng thành lập doanh nghiệp, thực hiện các giao dịch bất động sản nhằm hưởng chênh lệch giá.

Vì vậy, cần tăng cường công cụ quản lý, điều tiết thị trường và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc kiểm soát đầu cơ đất đai phải được thực hiện mạnh mẽ, trong đó chính quyền địa phương giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi Trung ương không thể làm thay những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương.

“Việc này dứt khoát phải làm mạnh mẽ, nhất là ở địa phương”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Phiên thảo luận tại Tổ 2

Cùng với đó, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai quốc gia liên thông, công khai; lấy hồ sơ địa chính số làm nền tảng cho các hoạt động giao dịch, thu hồi đất, định giá và quản lý đất đai.

Đồng thời, tăng cường quyền giám sát của cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Luật Đất đai phải có tính ổn định lâu dài

Đề cập đến yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Luật Đất đai phải có tính ổn định lâu dài, tránh tình trạng vừa ban hành đã phải tiếp tục sửa đổi. “Luật phải ổn định, theo tôi ít nhất cũng 10 năm, 15 năm”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Những nguyên tắc cốt lõi phải được xác định rõ, bao gồm chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, quyền của người sử dụng đất, cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người dân và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nếu Nhà nước không quản lý được đất đai thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý, điều hành đất nước và từng địa phương. Do vậy, cần kết hợp đánh giá tác động định kỳ, độc lập và lấy ý kiến rộng rãi trước khi đề xuất sửa đổi chính sách.

“Tôi nhấn mạnh, lần sửa đổi Luật Đất đai này phải bám sát tinh thần Nghị quyết số 21 của Hội nghị Trung ương 3, bảo đảm đồng bộ, minh bạch và khả thi. Đây là vấn đề đã được Bộ Chính trị nhiều lần thảo luận, chỉ đạo và trình Trung ương xem xét. Một trong những nội dung quan trọng là khẳng định rõ hơn vai trò quyết định của Nhà nước đối với giá đất, không chỉ căn cứ vào nguyên tắc thị trường.

Đồng thời, phải giữ vững nguyên tắc không tư nhân hóa đất đai, bảo đảm chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; quy định rõ quyền của các chủ thể trong tiếp cận, sử dụng đất theo pháp luật. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án Luật Đất đai (sửa đổi), bởi đây là đạo luật tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, hoạt động của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sửa đổi lần này phải được tiến hành đồng bộ với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật có liên quan, trong đó có pháp luật về các tổ chức tín dụng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến sâu sắc; các cơ quan soạn thảo, thẩm tra tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện dự thảo Luật với chất lượng cao nhất, bảo đảm khi ban hành có thể triển khai thống nhất, hiệu quả, tạo nền tảng pháp lý ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.