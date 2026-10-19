Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu dự gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI dự gặp mặt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI dự gặp mặt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)